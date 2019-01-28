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У Кривому Розі близько 80 тис чоловік залишилися без опалення через аварію на теплотрасі

Ремонтні роботи планують завершити до кінця дня
Близько 80 тис. чоловік залишилися без опалення через аварію на теплотрасі в Кривому Розі.
У Кривому Розі близько 80 тис чоловік залишилися без опалення через аварію на теплотрасі Фото: facebook.com/DRIM.KR

"Без опалення через витік теплоносія залишилися мешканці 334 будинків", - йдеться у повідомленні прес-служби департаменту благоустрою та житлової політики Криворізького міської ради у Facebook.

Порив магістрального трубопроводу діаметром 800 мм теплотраси Криворізької теплоцентралі стався на вулиці Панаса Феденка.

Тимчасово без опалення залишилися 6 дитячих садочків, 7 шкіл, 2 коледжі, 3 ліцеї, 2 ДЮСШ, 2 центри дитячої творчості, 2 інтернати та 2 центри первинної медико-санітарної допомоги.

Ведуться роботи по відновленню функціонування теплотраси, їх планують закінчити до кінця дня або до 1:00 29 січня.

Нагадаємо, що через прорив на тепломережі Миколаївської теплоелектроцентралі у місті без опалення лишилися 72 багатоквартирних будинки та об’єкти соціальної сфери.

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28 01 2019 17:18
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