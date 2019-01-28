У Кривому Розі близько 80 тис чоловік залишилися без опалення через аварію на теплотрасі
"Без опалення через витік теплоносія залишилися мешканці 334 будинків", - йдеться у повідомленні прес-служби департаменту благоустрою та житлової політики Криворізького міської ради у Facebook.
Порив магістрального трубопроводу діаметром 800 мм теплотраси Криворізької теплоцентралі стався на вулиці Панаса Феденка.
Тимчасово без опалення залишилися 6 дитячих садочків, 7 шкіл, 2 коледжі, 3 ліцеї, 2 ДЮСШ, 2 центри дитячої творчості, 2 інтернати та 2 центри первинної медико-санітарної допомоги.
Ведуться роботи по відновленню функціонування теплотраси, їх планують закінчити до кінця дня або до 1:00 29 січня.
Нагадаємо, що через прорив на тепломережі Миколаївської теплоелектроцентралі у місті без опалення лишилися 72 багатоквартирних будинки та об’єкти соціальної сфери.
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