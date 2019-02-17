CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кривому Розі невідомі підпалили двері храму Вознесіння Господнього та обмалювали стіни написами "14/88".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі підпалили двері храму УПЦ МП
Підпал було здійснено за допомогою запальної суміші
Фото: eparhia.com.ua
Підпал було здійснено за допомогою запальної суміші, призвів до "загоряння та серйозних пошкоджень центральних вхідних дверей і надбрамної ікони Вознесіння Господнього", повідомили на сторінці Криворізької єпархії.
В єпархії нагадали, що храм почав функціонувати з 1876 року, а також заявили, що написи на стінах "мають пряме відношення до гасел радикальних нацистських рухів".
Фото: eparhia.com.ua
За фактом спроби підпалу двері церкви розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 КК України, повідомили у Криворізькому відділі поліції.
"Подія трапилася на території Інгулецького району. Правоохоронцями встановлюються усі обставини справи", - зазначили у поліції.
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