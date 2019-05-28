У Кривому Розі порушать справу через зрив фестивалю, присвяченого камінг-ауту, - рішення суду

"Мені болить від того, що на ЛГБТ нападають, наші заходи зривають, і це залишається безкарним"

Довгинцівський райсуд Кривого Рогу зобов'язав поліцію порушити справу через зрив фестивалю "Знайди рівновагу", присвяченому питанню камінг-ауту.

Директор громадської організації "Протего" Генрі Дем’янові зазначив, що поліція "регулярно не вносить справи щодо зривів правозахисних заходів, мирних зібрань", тому й звернувся до слідчого судді, аби зобов'язати поліцію порушити справу, повідомляє "Громадське".

Зрив свого тренінгу Дем'яновіч вважає перешкоджанням законній роботі "Протего".

"Мені болить від того, що на ЛГБТ нападають, наші заходи зривають, і це залишається безкарним. Зараз мені дуже пощастило опинитися в епіцентрі правопорушення, зафіксувати його на відео і зараз я отримаю процесуальний статус потерпілого, що дасть мені більше прав, ніж просто писати про своє невдоволення у Facebook", - розповів Дем'яновіч.

18 травня у Кривому Розі зірвали тренінг на дводенному фестивалі "Знайди рівновагу", присвяченому питанню камінг-ауту. До початку заходу під будівлю прийшли кілька людей, які скандували "Гомодиктатура не пройде" та тримали в руках плакати "Україна - не содом", "Гомосексуалізм - гріх". Згодом вони зайшли в приміщення, відгородивши стіл, де параюрист, директор громадської організації "Протего" Генрі Дем’яновіч мав проводити тренінг.