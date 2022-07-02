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У Криворізькій міськраді відбуваються обшуки за фактами можливої розтрати майже 700 млн грн

Слідчі Бюро вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію
Співробітники Державного бюро розслідувань у понеділок проводять обшуки у Криворізькій міськраді та її виконавчому комітеті в рамках кримінального провадження щодо службової недбалості посадових осіб, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн грн.
У Криворізькій міськраді відбуваються обшуки за фактами можливої розтрати майже 700 млн грн Фото: president.gov.ua

Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідчі ДБР встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним із містоутворюючих підприємств підписано 82 договори оренди земельних ділянок. Через неналежне виконання своїх посадових обов'язків посадовими особами міськради в інтересах бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Бюро вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.

"Попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років", - наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, що керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявив, що у середу вранці правоохоронці провели низку обшуків у кількох членів партії в межах справи про закупівлю вугілля в ОРДЛО.

 
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07 02 2022 10:05
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