У Криворізькій міськраді відбуваються обшуки за фактами можливої розтрати майже 700 млн грн
Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Слідчі ДБР встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним із містоутворюючих підприємств підписано 82 договори оренди земельних ділянок. Через неналежне виконання своїх посадових обов'язків посадовими особами міськради в інтересах бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Слідчі Бюро вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.
"Попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років", - наголошують правоохоронці.
Нагадаємо, що керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявив, що у середу вранці правоохоронці провели низку обшуків у кількох членів партії в межах справи про закупівлю вугілля в ОРДЛО.
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