У кризу влада має говорити про зниження податків, але аж ніяк не про підвищення, - нардеп

Ввлада в нинішню кризу має максимально підтримати бізнес, як це роблять в інших країнах, а не збільшувати податкове навантаження на нього

Держава має допомогти бізнесу вижити в кризу та надати максимальну фінансову підтримку і знизити податки, а не збільшувати їх.

Про це заявив народний депутат України Олександр Качура, повідомляє "РБК-Україна".

"Під час такої економічної ситуації складної, яка є у нас в країні, не можна казати взагалі про підвищення будь-яких податків для підприємців… Всі кав’ярні, всі магазини - все зачиняється. І ще додаткове податкове навантаження просто спричинить до того, що люди втратять взагалі сенс для існування цього бізнесу", - сказав Качура.

За його словами, влада в нинішню кризу має максимально підтримати бізнес, як це роблять в інших країнах, а не збільшувати податкове навантаження на нього.

"Та ми взагалі цим підприємцям повинні, вибачте, ті, хто живуть за їхні податки, я зараз кажу про чиновників, про депутатів, їм ноги цілувати. Тому що вони зараз зберігають робочі місця, вони зараз якось крутяться для того, щоб зберегти свої бізнеси. Тому взагалі весь світ іде по принципу ще податкових канікул, наприклад, звільнення від штрафів", - наголосив Качура.

На думку депутата, зараз необхідно звільнити малий бізнес від оподаткування, або надати податкові канікули, щоб підприємці могли вижити та відновитись після закінчення карантинних обмежень

"Вважаю, що маленьких підприємців треба взагалі звільняти під час цих всіх карантинних обмежень від сплати єдиного податку, від сплати інших податків, які є. Тому що це для них єдиний зараз варіант вижити. Якщо говорити про те, що потрібно робити державі, мені здається, що після того, коли ми поборемо вже всі ці ковідні часи, потім зробити період, за якого зможуть підприємці відновитися, пільговий період оподаткування", - сказав Качура.

Нагадаємо,що влада повинна боротися з тіньовим бізнесом, а не підвищувати податки