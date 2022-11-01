У курортній Ворохті новорічно-різдвяні свята зустріли близько 10 тисяч туристів

Новорічно-різдвяний сезон у нас був успішним. Адже Укрзалізниця збільшила кількість поїздів, якими можна до нас дістатися

Ворохту, що на Івано-Франківщині, для відпочинку на зимові свята обрали близько 10 тисяч туристів.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила головний спеціаліст із питань туризму Ворохтянської ТГ Наталя Блага.

«Новорічно-різдвяні свята у Ворохтянській громаді зустріли близько 10 тисяч туристів. На Новий рік завантаженість у наших готелях та зелених садибах була майже 100%, трохи менше, до 60%, – на Різдво», – сказала посадовиця.

Вона зауважила, що новорічно-різдвяний період у Ворохтянській громаді – найпопулярніший серед гостей. Відтак, ціни на проживання в готелях та зелених садибах у цей період вищі, ніж зазвичай. Відпочинок тут пропонували від 250 грн на добу з особи і більше. З 10 січня їх знизять орієнтовно на 30%.

«Новорічно-різдвяний сезон у нас був успішним. Адже Укрзалізниця збільшила кількість поїздів, якими можна до нас дістатися», – розповіла Блага.

Вона додала, що найпопулярнішими атракціями для туристів у Ворохті залишаються чотири залізничні кам’яні мости-віадуки та гірськолижна гірка для дітей і початківців–лижників.

На території Ворохтянської ТГ працюють близько 300 зелених садиб та готелів.

Як повідомляв Укрінформ, цього сезону у Ворохті запрацювали нові туристичні маршрути – зимовий похід на гору Магура та на полонину Борсучину, де туристам пропонують катання на санях з кіньми.

Раніше Ворохтянська громада розробила власний туристичний бренд із вказівником у формі лижі та гуцульськими символами. Слоган бренду – «Скочимо до Ворохти».

Ворохта – селище міського типу Яремчанської міськради в Івано-Франківській області. Розміщене на висоті 850 метрів над рівнем моря, на річці Прут, майже з усіх сторін оточене горами і лісами. Курорт Ворохта – центр підготовки українських спортсменів зі стрибків із трампліна, біатлону, лижних перегонів.

До Ворохтянської громади входять селище Ворохта та село Татарів.