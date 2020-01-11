У Квебеку чоловік у "середньовічному одязі" зі зброєю напав на перехожих, двоє загинули
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Radio Canada та CBC.
Напад стався поблизу Парламентського пагорба в історичному районі Старого Квебеку вранці 1 листопада. Нападник був одягнений в середньовічний костюм і розмахував холодною зброєю.
Claude Bernatchez (
@BernatchezC
) sera au micro d'ICI Radio-Canada Première au 106,3 FM pour une émission spéciale dès 6h00 dimanche matin.
Pour en savoir plus sur le drame survenu dans les dernières heures :
Як пише Radio Canada, ймовірно, зловмисник напав на людей з мечем. Поліція попросила жителів провінції залишатися вдома, замкнути двері та вікна.
Правоохоронні органи повідомили, що затримали підозрюваного. Його доставили до лікарні, бо він постраждав від переохолодження. Нападнику — приблизно 20 років, мотиви злочину у поліції не уточнюють.
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