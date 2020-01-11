У Квебеку чоловік у "середньовічному одязі" зі зброєю напав на перехожих, двоє загинули Поліція попросила жителів провінції залишатися вдома, замкнути двері та вікна

У Квебеку (провінція на сході Канади) чоловік з ножем напав на перехожих. Внаслідок цього двоє людей загинули, щонайменше п’ятеро — постраждали. Поранених доставили до лікарні.

Рицар

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Radio Canada та CBC. Напад стався поблизу Парламентського пагорба в історичному районі Старого Квебеку вранці 1 листопада. Нападник був одягнений в середньовічний костюм і розмахував холодною зброєю. Claude Bernatchez ( @BernatchezC ) sera au micro d'ICI Radio-Canada Première au 106,3 FM pour une émission spéciale dès 6h00 dimanche matin.



Pour en savoir plus sur le drame survenu dans les dernières heures : https://t.co/h5bX409j97 Як пише Radio Canada, ймовірно, зловмисник напав на людей з мечем. Поліція попросила жителів провінції залишатися вдома, замкнути двері та вікна. Правоохоронні органи повідомили, що затримали підозрюваного. Його доставили до лікарні, бо він постраждав від переохолодження. Нападнику — приблизно 20 років, мотиви злочину у поліції не уточнюють. Читайте також: Напад у церкві в Ніцці: 2 загиблих, кілька поранених

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