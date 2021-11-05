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У квітні на торгах ціни на електроенергію зросли до 4,9% - Оператор ринку

Якщо порівнювати з квітнем минулоріч, ціна зросла на 16,55%
У квітні середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" збільшилася на 4,85% проти березня, на внутрішньодобовому – на 3,51%.
У квітні на торгах ціни на електроенергію зросли до 4,9% - Оператор ринку Фото: з вільних джерел

Середньозважена ціна на ринку електроенергії "на добу наперед" (РДН) становила 1 474,43 грн/МВт.год (без ПДВ), повідомляє "Економічна правда". Якщо порівнювати з квітнем минулоріч, ціна зросла на 16,55%. 

У торговій зоні "ОЕС України" на ринку РДН у квітні попит на купівлю електроенергії зменшився на 13,6% проти березня. Водночас, загальний обсяг заявок на продаж електричної енергії збільшився на 5,94%. 

Частка заявленого обсягу на продаж ТЕС збільшилася на 2,4%, ГЕС - на 1,58%, Гарантованого покупця - на 0,45%, Трейдерів - на 0,89%. Частка зменшилася для Постачальників на 1,05%, АЕС - на 2,5%, ТЕЦ - на 1,76%.

У Бурштинському енергоострові зменшився також попит на купівлю електроенергії - на 14,21%, і  обсяг заявок на продаж - на 12,38%. Частка заявленого обсягу продажу Постачальників збільшилася на 9,7%, Гарантованого покупця - на 2,6%, ГЕС - на 0,1% та зменшилася для ТЕС на 8,4%, ТЕЦ - на 2,3%, Трейдерів - на 2%.

Нагадаємо, що у Раді хочуть ввести акциз на продаж "зеленої" електроенергії

 

 
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11 05 2021 10:18
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