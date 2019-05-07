У КВУ зафіксували дивні та абсурдні форми агітації кандидатів у нардепи
“Наші спостерігачі фіксують низку досить дивних форм ведення виборчої агітації, я б їх відніс до категорії дивних і абсурдних форм виборчої агітації, інколи навіть цинічних”, - сказав генеральний директор КВУ Олексій Кошель під час пресконференції, повідомляє "Укрінформ".
Крім того, експерт зазначив, що на території виборчого округу в ОВО N 40 під час святкування Дня Конституції відбулося авіашоу, у ході якого парашутист здійснив стрибок із прапором політичної партії “Слуга народу”.
Ще однією дивною формою агітації голова КВУ назвав випадок у селищі Козова Тернопільської області, коли за сприяння кандидата Івана Чайківського відбулося відкриття 10-метрової фігури Ісуса Христа.
“Цей пам’ятник є зменшеним прототипом Христа-Спасителя з Ріо-де-Жанейро. На стелі статуї Христа вказано, що вона встановлена на честь 20-ліття компанії “Агропромсервіс”, яку очолює кандидат”, - підкреслив Кошель.
За його словами, в місті Умань Черкаської області функціонують світломузичні фонтани, на яких за допомогою світлових елементів вказано, що їх було відкрито за підтримки кандидата Антона Яценка, а в Дніпрі від імені благодійної програми кандидата Геннадія Гуфмана в мікрорайонах міста регулярно відбуваються так звані дворові кінопокази мультфільмів та художніх фільмів.
Нагадаємо, у "Слузі народу" побоюються, що рішення суду про пережеребкування партій для визначення їхніх номерів у бюлетені може зірвати позачергові парламентські вибори, заплановані на 21 липня.
За словами Разумкова, для того, аби передрукувати виборчі бюлетені, потрібно мати час та додаткові кошти, виділення яких в бюджеті не передбачене.
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