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У Києві 14 січня було зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру

Історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с та утримується з 20 березня 1881 року
У Києві у п'ятницю, 14 січня, було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру - 23 м/с.
У Києві 14 січня було зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру Фото: ekburg.tv

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, пише "Інтерфакс-Україна".

"14 січня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год), що на 3 м/с перевищило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с та утримується з 20 березня 1881 року.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок сильного вітру на автівку з людьми впало дерево. Один чоловік загинув

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17 01 2022 12:37
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