CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві у п'ятницю, 14 січня, було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру - 23 м/с.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві 14 січня було зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру
Історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с та утримується з 20 березня 1881 року
Фото: ekburg.tv
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, пише "Інтерфакс-Україна".
"14 січня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год), що на 3 м/с перевищило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році", - зазначається у повідомленні.
Зазначається, що історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с та утримується з 20 березня 1881 року.
Нагадаємо, що у Києві внаслідок сильного вітру на автівку з людьми впало дерево. Один чоловік загинув
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17 01 2022 12:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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