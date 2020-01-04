У Києві більш як 60 людей, які повернулись з-за кордону, втекли з обсервації - МВС

Зазначимо, за порушення умов обсервації передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень

У Києві з обсервації у готелі «Козацький» втекли більш як 60 людей, які повернулись з-за кордону.

Про це заявив заступник міністр внутрішніх справ Антон Геращенко в етері телеканалу «112 Україна», передає "Громадське".

За його словами, це люди, яких спецрейсом повернули з Катару кілька днів тому. Геращенко пояснив, що вони змогли покинути обсервацію «через законодавчі неточності».

«Ми не можемо людей утримувати силою», — додав він.

При цьому заступник глави МВС підкреслив, що громадяни самі повинні розуміти свою відповідальність.

Зазначимо, за порушення умов обсервації передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо це призведе до зараження людей коронавірусом, їм може загрожувати до 3 років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Києві не відкриватимуть продуктових ринків.