Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Києві більш як 60 людей, які повернулись з-за кордону, втекли з обсервації - МВС

Зазначимо, за порушення умов обсервації передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень
У Києві з обсервації у готелі «Козацький» втекли більш як 60 людей, які повернулись з-за кордону.
У Києві більш як 60 людей, які повернулись з-за кордону, втекли з обсервації - МВС Рубрика

Про це заявив заступник міністр внутрішніх справ Антон Геращенко в етері телеканалу «112 Україна», передає "Громадське".

За його словами, це люди, яких спецрейсом повернули з Катару кілька днів тому. Геращенко пояснив, що вони змогли покинути обсервацію «через законодавчі неточності».

«Ми не можемо людей утримувати силою», — додав він.

При цьому заступник глави МВС підкреслив, що громадяни самі повинні розуміти свою відповідальність.

Зазначимо, за порушення умов обсервації передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо це призведе до зараження людей коронавірусом, їм може загрожувати до 3 років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Києві не відкриватимуть продуктових ринків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2020 13:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Вакцина від коронавірусу: хто над нею працює та чому так довго

Вакцина від коронавірусу: хто над нею працює та чому так довго

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.