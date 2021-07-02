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У Києві біля телеканалів "НАШ" і "Інтер" тривають акції протестів, поліція забезпечує правопорядок

Поліцейські Києва забезпечують правопорядок біля приміщень телеканалів у Шевченківському районі.
У Києві біля телеканалів "НАШ" і "Інтер" тривають акції протестів, поліція забезпечує правопорядок Активісти закидали вхід каналу "Інтер" ватою. Фото: Facebook/Олексій Середюк

Про це повідомляє "Інтерфакс-України" з посиланням на відділ комунікації столичної поліції

"Публічний порядок та безпеку в місцях проведення заходів охороняють працівники структурних підрозділів столичної поліції і Національної гвардії України. Сьогодні поблизу телеканалів на вулиці Жилянській і на вулиці Дмитрівській зібралася група громадян для проведення акції. Поліцейські гарантують там публічну безпеку і правопорядок для недопущення будь-яких правопорушень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що зараз ситуація біля приміщень спокійна, блокування роботи телеканалів не відбувається.

Водночас правоохоронці закликають жителів і гостей столиці не порушувати закон і дотримуватися встановлених правил поведінки в громадських місцях, а також сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

За інформацією київського міського осередку "Правого сектора" в Facebook, у суботу на 17:00 запланована акція біля телеканалу "НАШ".

Також лідер української організації "Братство" повідомив про проведення в суботу акції біля головного офісу телеканалу "Інтер".

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07 02 2021 11:56
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