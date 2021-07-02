У Києві біля телеканалів "НАШ" і "Інтер" тривають акції протестів, поліція забезпечує правопорядок
Про це повідомляє "Інтерфакс-України" з посиланням на відділ комунікації столичної поліції
"Публічний порядок та безпеку в місцях проведення заходів охороняють працівники структурних підрозділів столичної поліції і Національної гвардії України. Сьогодні поблизу телеканалів на вулиці Жилянській і на вулиці Дмитрівській зібралася група громадян для проведення акції. Поліцейські гарантують там публічну безпеку і правопорядок для недопущення будь-яких правопорушень", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що зараз ситуація біля приміщень спокійна, блокування роботи телеканалів не відбувається.
Водночас правоохоронці закликають жителів і гостей столиці не порушувати закон і дотримуватися встановлених правил поведінки в громадських місцях, а також сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.
За інформацією київського міського осередку "Правого сектора" в Facebook, у суботу на 17:00 запланована акція біля телеканалу "НАШ".
Також лідер української організації "Братство" повідомив про проведення в суботу акції біля головного офісу телеканалу "Інтер".
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