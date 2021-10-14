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У Києві частково перекриють дороги через ходу до Дня захисників і захисниць: перелік вулиць

Через проведення пішої ходи, присвяченої Дню захисників і захисниць України, з 13:30 до 18:30 14 жовтня у Києві перекриють рух автотранспорту на кількох вулицях.
У Києві частково перекриють дороги через ходу до Дня захисників і захисниць: перелік вулиць Схема руху пішої ходи, яка крокуватиме 14 жовтня 2021 року Фото: Патрульна поліція

Про це 13 жовтня повідомили у Патрульній поліції, повідомляє Громадське.

Буде перекритий рух на:

  • вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
  • бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
  • вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);
  • вулиці Михайлівській;
  • вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
  • вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
  • ділянках прилеглих вулиць.

День захисників і захисниць України

Українці відзначають це державне свято у день, коли християни також святкують Покрови Пресвятої Богородиці, - 14 жовтня. Цього року святкування випало на четвер, на честь Дня захисників і захисниць в Україні - офіційний вихідний.

Свято Дня захисника України колишній президент України започаткував 14 жовтня 2014 року. Натомість 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України.

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14 10 2021 11:17
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