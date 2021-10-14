У Києві частково перекриють дороги через ходу до Дня захисників і захисниць: перелік вулиць
Про це 13 жовтня повідомили у Патрульній поліції, повідомляє Громадське.
Буде перекритий рух на:
- вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
- бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
- вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);
- вулиці Михайлівській;
- вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
- вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
- ділянках прилеглих вулиць.
День захисників і захисниць України
Українці відзначають це державне свято у день, коли християни також святкують Покрови Пресвятої Богородиці, - 14 жовтня. Цього року святкування випало на четвер, на честь Дня захисників і захисниць в Україні - офіційний вихідний.
Свято Дня захисника України колишній президент України започаткував 14 жовтня 2014 року. Натомість 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України.
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