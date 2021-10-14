У Києві частково перекриють дороги через ходу до Дня захисників і захисниць: перелік вулиць

Через проведення пішої ходи, присвяченої Дню захисників і захисниць України, з 13:30 до 18:30 14 жовтня у Києві перекриють рух автотранспорту на кількох вулицях.

Схема руху пішої ходи, яка крокуватиме 14 жовтня 2021 року Фото: Патрульна поліція

Про це 13 жовтня повідомили у Патрульній поліції, повідомляє Громадське. Буде перекритий рух на: вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);

бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);

вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);

вулиці Михайлівській;

вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);

вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);

ділянках прилеглих вулиць. День захисників і захисниць України Українці відзначають це державне свято у день, коли християни також святкують Покрови Пресвятої Богородиці, - 14 жовтня. Цього року святкування випало на четвер, на честь Дня захисників і захисниць в Україні - офіційний вихідний. Свято Дня захисника України колишній президент України започаткував 14 жовтня 2014 року. Натомість 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Читайте також: У київському метрополітені влаштували акцію проти нелегальної торгівлі у підземці: один із вагонів перетворили на торговий центр.

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