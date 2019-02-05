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У Києві чоловік намагався викрасти із супермаркету "Кіндер-сюрпризів" на сім тисяч грн

"Чоловік зі Львова хотів винести "кіндерів" із супермаркету у ТРЦ "Район"
У Києві із супермаркету у торговому центрі «Район» чоловік намагався викрасти десятки іграшок "Кіндер-сюрприз", сума яких перевищила 7 тисяч гривень.
У Києві чоловік намагався викрасти із супермаркету "Кіндер-сюрпризів" на сім тисяч грн Фото: unian.net

"Чоловік зі Львова хотів винести "кіндерів" із супермаркету у ТРЦ "Район" ... Не парочку, а багатенно - майже на 7000 гривень. Охорона відпрацювала на відмінно. Цінувальника солодкого передали копам", - повідомили у спільноті "Київ-Оперативний".

Нагадаємо, що правоохоронці припинили діяльність потужної злочинної організації, яка займалася виготовленням та розповсюдженням особливо небезпечних наркотиків на території 13 областей України, 32 осіб затримали.

 
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02 05 2019 20:59
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