CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дніпровському районі Києва за адресою Харківське шосе, 19 36-річний чоловік стрибнув із парашутом з 30 поверху і повис на ліхтарному стовпі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві чоловік стрибнув з парашутом з 30 поверху і повис на стовпі
Щоб спустити чоловіка, знадобилася допомога рятувальників
Фото: Владислав Гарнаєв
Інцидент стався у вівторок, 19 березня, близько 23:00. Щоб спустити чоловіка зі стовпа, знадобилася допомога рятувальників, повідомляє LB.ua з посиланням на "Информатор".
Чоловік розповів, що займається парашутним спортом і для чергового стрибка він обрав 30-поверховий будинок. Під час польоту чоловік не розрахував траєкторію і повис, зачепившись за ліхтарний стовп.
На щастя, парашутист не отримав жодних травм.
Нагадаємо, що науковці, що вивчають мозок, дійшли висновку, що люди не стають повністю "дорослими", доки їм не виповниться щонайменше 30 років.
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