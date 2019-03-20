У Києві чоловік стрибнув з парашутом з 30 поверху і повис на стовпі

У Дніпровському районі Києва за адресою Харківське шосе, 19 36-річний чоловік стрибнув із парашутом з 30 поверху і повис на ліхтарному стовпі.

Інцидент стався у вівторок, 19 березня, близько 23:00. Щоб спустити чоловіка зі стовпа, знадобилася допомога рятувальників, повідомляє LB.ua з посиланням на "Информатор".

Чоловік розповів, що займається парашутним спортом і для чергового стрибка він обрав 30-поверховий будинок. Під час польоту чоловік не розрахував траєкторію і повис, зачепившись за ліхтарний стовп.

На щастя, парашутист не отримав жодних травм.

Нагадаємо, що науковці, що вивчають мозок, дійшли висновку, що люди не стають повністю "дорослими", доки їм не виповниться щонайменше 30 років.