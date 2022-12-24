У Києві діти військових та переселенців написали найдовшого листа Святому Миколаю: майже 50 метрів

За ініціативи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Києві діти написали найдовшого листа до Святого Миколая

Про це інформує Telegram ГУР МОУ.

До створення листа довжиною 49 метрів 80 сантиметрів долучилися понад 300 дітей військовослужбовців та переселенців. Зазначається, що лист увійшов до Національного реєстру рекордів України у категорії "Найдовший дитячий лист до святого Миколая".

Він зберігатиметься у ГУР, а його фрагменти фрагменти згодом будуть продані на благодійному аукціоні, кошти з якого використають для потреб Збройних сил України.

"Тематика цього листа вирізняється побажаннями найшвидшої перемоги. Цей лист символічно відображає мрії не лише дітей, а й усіх українців", – розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.