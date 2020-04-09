ЗДОРОВ'Я НОВИНИКиївський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє обстеження на коронавірус приватних осіб. Тестування не будуть проводитися з 7 вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві лабораторний центр не буде тестувати на COVID-19 приватних осіб
"Я з'ясую цю інформацію. Поки не бачив цього повідомлення"
dpsu.gov.ua
Про це йдеться на сторінці у Facebook лабораторного центру, передає РБК - Україна.
Про причини зупинки прийому приватних осіб лабораторним центром Києва запитали народні депутати під час години запитань до уряду у міністра охорони здоров'я Максима Степанов. За його словами, лабораторія працює у звичайному режимі.
"Я з'ясую цю інформацію. Поки не бачив цього повідомлення", - сказав Степанов.
Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.
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