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У Києві лабораторний центр не буде тестувати на COVID-19 приватних осіб

"Я з'ясую цю інформацію. Поки не бачив цього повідомлення"
Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє обстеження на коронавірус приватних осіб. Тестування не будуть проводитися з 7 вересня.
У Києві лабораторний центр не буде тестувати на COVID-19 приватних осіб dpsu.gov.ua

Про це йдеться на сторінці у Facebook лабораторного центру, передає РБК - Україна.

Про причини зупинки прийому приватних осіб лабораторним центром Києва запитали народні депутати під час години запитань до уряду у міністра охорони здоров'я Максима Степанов. За його словами, лабораторія працює у звичайному режимі.

"Я з'ясую цю інформацію. Поки не бачив цього повідомлення", - сказав Степанов.

Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.

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04 09 2020 12:00
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