У Києві можливе обмеження дорожнього руху у зв'язку з візитом в Україну президента Молдови

У вівторок, 12 січня, у зв'язку з офіційним візитом в Україну президента Республіки Молдова Майї Санду можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху

В Управлінні держохорони інформують, що відповідно до українського законодавства главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційним або робочим візитами, забезпечується державна охорона.

У вівторок, 12 січня, у зв'язку з офіційним візитом в Україну президента Республіки Молдова Майї Санду можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Управління державної охорони України (УДО).

"Так, у столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках центральної частини міста", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці УДО в соцмережі Facebook у понеділок уранці.

В Управлінні держохорони інформують, що відповідно до українського законодавства главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційним або робочим візитами, забезпечується державна охорона.

"Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до указу президента України від 3 жовтня 2006 року №815/2006 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду окремих осіб, щодо яких здійснюється державна охорона" забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації президента Республіки Молдова Майї Санду під час її візиту 12 січня в Україну", - йдеться в повідомленні.

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