У Києві на рейси не вийдуть понад 170 маршруток: місто розірвало договори з перевізниками через порушення

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, місто тепер готується до "певної бурхливої реакції" з боку усунутих перевізників

Київ розірвав договори на 21 автобусному маршруті загального користування та прибирає з вулиць понад 170 маршруток, на які виявили підроблені документи.

Про це заявили у Київській міській держадміністрації, повідомляє "Громадське".

Департамент транспортної інфраструктури КМДА розірвав договори з двома перевізниками. Влада переконує, що на маршрути, які залишися без транспорту, спрямують додаткові сили комунального "Київпастрансу", а також інших перевізників.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, місто тепер готується до "певної бурхливої реакції" з боку усунутих перевізників.

"… будь-які спроби маршрут очної мафії саботувати перевезення киян лише змусять мерію діяти більш рішуче", - каже Усов.

Зазначає, що для недопущення провокацій муніципальна варта посилено охоронятиме Комунальну службу перевезень.

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