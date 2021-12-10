У Києві на рейси не вийдуть понад 170 маршруток: місто розірвало договори з перевізниками через порушення
Про це заявили у Київській міській держадміністрації, повідомляє "Громадське".
Департамент транспортної інфраструктури КМДА розірвав договори з двома перевізниками. Влада переконує, що на маршрути, які залишися без транспорту, спрямують додаткові сили комунального "Київпастрансу", а також інших перевізників.
За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, місто тепер готується до "певної бурхливої реакції" з боку усунутих перевізників.
"… будь-які спроби маршрут очної мафії саботувати перевезення киян лише змусять мерію діяти більш рішуче", - каже Усов.
Зазначає, що для недопущення провокацій муніципальна варта посилено охоронятиме Комунальну службу перевезень.
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