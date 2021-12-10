Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві на рейси не вийдуть понад 170 маршруток: місто розірвало договори з перевізниками через порушення

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, місто тепер готується до "певної бурхливої реакції" з боку усунутих перевізників
Київ розірвав договори на 21 автобусному маршруті загального користування та прибирає з вулиць понад 170 маршруток, на які виявили підроблені документи.
У Києві на рейси не вийдуть понад 170 маршруток: місто розірвало договори з перевізниками через порушення Фото: iPress.ua

Про це заявили у Київській міській держадміністрації, повідомляє "Громадське".

Департамент транспортної інфраструктури КМДА розірвав договори з двома перевізниками. Влада переконує, що на маршрути, які залишися без транспорту, спрямують додаткові сили комунального "Київпастрансу", а також інших перевізників.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, місто тепер готується до "певної бурхливої реакції" з боку усунутих перевізників.

"… будь-які спроби маршрут очної мафії саботувати перевезення киян лише змусять мерію діяти більш рішуче", - каже Усов.

Зазначає, що для недопущення провокацій муніципальна варта посилено охоронятиме Комунальну службу перевезень.

Читайте також: Кличко анонсував підвищення ціни на проїзд громадським транспортом Києва

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 10 2021 12:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.