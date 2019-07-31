У Києві на сміттєвози встановлять датчики руху, щоб не вивозили посортоване сміття на полігон, - КМДА

"У нас раніше були ці контейнери (для роздільного сортування - ред), але це було "псевдосортування", оскільки один і той самий автомобіль брав усі контейнери й сітки сухої фракції й віз їх у напрямку до полігону або сміттєспалювального заводу"

2, 5 тисячі нових контейнерів, спеціальні маркування та просвітницька робота — цього недостатньо, щоб сміття з роздільних баків йшло на переробку. У Київській держадміністрації заявили, що зіткнулися з проблемою "псевдосортування" — коли один автомобіль забирає всі контейнери й везе на полігон. З цим боротимуться GPS-датчиками.

"Усі перевізники, які працюють з муніципалітетом, з комунальним підприємством "Київкомунсервіс", підтримали ідею впровадження роздільного збору сміття у Києві. Ми домовились про те, що окремий автомобіль забирає сміття на сортувальні лінії. Це таке "перезавантаження" проєкту сортування", - зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інформує "Громадське".

Передбачається, що машини будуть контролювати через GPS-датчики, а перед вивантаженням на полігонах твердих побутових відходів або на сміттєспалювальних заводах вони в обов'язковому порядку проходитимуть сортувальні лінії, де будуть відбирати скло, пластик і деякі інші види сміття. Зараз датчиками обладнані майже всі старі та усі нові сміттєвози.

"У нас раніше були ці контейнери (для роздільного сортування - ред), але це було "псевдосортування", оскільки один і той самий автомобіль брав усі контейнери й сітки сухої фракції й віз їх у напрямку до полігону або сміттєспалювального заводу", - зазначив Пантелеєв.

Він зазначив, що в новому режимі проєкт працює вже місяць, тому є певні результати. Так, завдяки новому підходу вдалося зменшити на 3000 кубічних метрів кількість сміття, яке врешті потрапило на полігони твердих відходів.

За словами представника КМДА, близько третини будинків Києва уже сортують і розділяють сміття.

"Певні будинки відмовляють від цієї ідеї, а деякі - навпаки - хочуть. Для людей це є моральний стимул і в перспективі навіть матеріальний - зменшення послуги на вивезення відходів", - пояснив Петро Пантелеєв.

Усі охочі встановити такі контейнери можуть звертатися до київського контакт-центру "1551".



Фото:Громадське

Представник КМДА додав, що на законодавчому рівні необхідно скасувати податок на вторинну сировину, збільшити податок на захоронення, передати екологічний податок на рівень місцевих громад, де розташовані об’єкти поводження з відходами, передбачити фінансову відповідальність виробників товарів у тарі й упаковці, можливість гарантій інвесторам з переробки сміття від муніципалітетів.

Нагадаємо, що Україна опинилася серед 10 країн з найбільшим обсягом сміття на жителя за версією агентства 24/7 Wall Street.