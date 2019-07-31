У Києві на сміттєвози встановлять датчики руху, щоб не вивозили посортоване сміття на полігон, - КМДА
"Усі перевізники, які працюють з муніципалітетом, з комунальним підприємством "Київкомунсервіс", підтримали ідею впровадження роздільного збору сміття у Києві. Ми домовились про те, що окремий автомобіль забирає сміття на сортувальні лінії. Це таке "перезавантаження" проєкту сортування", - зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інформує "Громадське".
Передбачається, що машини будуть контролювати через GPS-датчики, а перед вивантаженням на полігонах твердих побутових відходів або на сміттєспалювальних заводах вони в обов'язковому порядку проходитимуть сортувальні лінії, де будуть відбирати скло, пластик і деякі інші види сміття. Зараз датчиками обладнані майже всі старі та усі нові сміттєвози.
"У нас раніше були ці контейнери (для роздільного сортування - ред), але це було "псевдосортування", оскільки один і той самий автомобіль брав усі контейнери й сітки сухої фракції й віз їх у напрямку до полігону або сміттєспалювального заводу", - зазначив Пантелеєв.
Він зазначив, що в новому режимі проєкт працює вже місяць, тому є певні результати. Так, завдяки новому підходу вдалося зменшити на 3000 кубічних метрів кількість сміття, яке врешті потрапило на полігони твердих відходів.
За словами представника КМДА, близько третини будинків Києва уже сортують і розділяють сміття.
"Певні будинки відмовляють від цієї ідеї, а деякі - навпаки - хочуть. Для людей це є моральний стимул і в перспективі навіть матеріальний - зменшення послуги на вивезення відходів", - пояснив Петро Пантелеєв.
Усі охочі встановити такі контейнери можуть звертатися до київського контакт-центру "1551".
Фото:Громадське
Представник КМДА додав, що на законодавчому рівні необхідно скасувати податок на вторинну сировину, збільшити податок на захоронення, передати екологічний податок на рівень місцевих громад, де розташовані об’єкти поводження з відходами, передбачити фінансову відповідальність виробників товарів у тарі й упаковці, можливість гарантій інвесторам з переробки сміття від муніципалітетів.
Нагадаємо, що Україна опинилася серед 10 країн з найбільшим обсягом сміття на жителя за версією агентства 24/7 Wall Street.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн