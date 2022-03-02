У Києві на ВДНГ зносять павільйон, де проводили благодійну барахолку

У Києві почали зносити 19-й павільйон Національного комплексу "Експоцентр Україна" (ВДНГ), де проводили благодійну барахолку "Кураж". На його місці планують збудувати Президентський університет.

Про це повідомила засновниця "Куражу" (раніше "Кураж Базар") Альона Гудкова, пише Громадське.

Київську благодійну барахолку з вересня 2018 року проводили у 19-му павільйоні ВДНГ. У жовтні 2021 року відбувся останній "Кураж", команда оголосила безстрокову творчу відпустку.

За словами Гудкової, всередині літа 2021-го вона дізналась, що барахолці не продовжать контракт на ВДНГ, оскільки на цьому місці будуть зводити Президентський університет. За концепцією, загальна площа території закладу з усіма комунікаціями займатиме 16 гектарів, а площа забудови - 25,8 тисячі квадратних метрів.

"Ніхто не приходив із наміром, не питав, до чого це призведе, які втрати на нас чекають... Розуміючи, що на рівних із президентом ми не зможемо битися за павільйон, я для себе одразу вирішила, що не хочу скандалити..." - написала підприємиця.

За її словами, гендиректор Євген Мушкін намагався вмовити команду переїхати до першого павільйону. Але Гудкова зазначає, що навіть якби вдалося перенести всі покращення, яка зробила команда у 19-му павільйоні, це все одно не було б тим, що вони мали раніше. Інших пропозицій чи компенсацій "Кураж" не отримував, написала засновниця.

Гудкова зазначила, що просила не зносити будівлю. "У мене була одна сильна зустріч, на якій у мене з'явилась реальна надія", - написала вона.

Водночас, за словами підприємиці, вона у соцмережах побачила дописи, що павільйон все-таки зносять. Каже, що її про це не попередили.