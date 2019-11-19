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У Києві напередодні Дня гідності та свободи провели прибирання на алеї Героїв Небесної Сотні

21 листопада в Україні відзначають річницю двох революцій
У вівторок, 19 листопада, напередодні Дня гідності та свободи, члени сімей загиблих героїв Небесної сотні, майданівці, активісти, працівники Музею Майдану і комунальні служби провели суботник.
У Києві напередодні Дня гідності та свободи провели прибирання на алеї Героїв Небесної Сотні LB.ua

Як повідомляє кореспондент LB.ua, вони прибрали алею Героїв Небесної Сотні, меморіал героїв, територію біля дерев'яної каплиці.

День гідності та свободи в Україні відзначають 21 листопада, він присвячений двом революціям - Помаранчевій у 2004 році і Революції гідності 2013-2014 років.

Нагадаємо, що генеральна прокуратура України реорганізує управління спецрозслідувань, яке займається справами Майдану. Прес-секретарка генпрокурора запевнила, що це не вплине на розслідування. Водночас, адвокатка родин Героїв Небесної сотні вважає, що слідство намагаються згорнути.

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19 11 2019 18:00
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