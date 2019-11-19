У Києві напередодні Дня гідності та свободи провели прибирання на алеї Героїв Небесної Сотні

У вівторок, 19 листопада, напередодні Дня гідності та свободи, члени сімей загиблих героїв Небесної сотні, майданівці, активісти, працівники Музею Майдану і комунальні служби провели суботник.

Як повідомляє кореспондент LB.ua, вони прибрали алею Героїв Небесної Сотні, меморіал героїв, територію біля дерев'яної каплиці.

День гідності та свободи в Україні відзначають 21 листопада, він присвячений двом революціям - Помаранчевій у 2004 році і Революції гідності 2013-2014 років.

Нагадаємо, що генеральна прокуратура України реорганізує управління спецрозслідувань, яке займається справами Майдану. Прес-секретарка генпрокурора запевнила, що це не вплине на розслідування. Водночас, адвокатка родин Героїв Небесної сотні вважає, що слідство намагаються згорнути.