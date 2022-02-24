У Києві оголошена повітряна загроза: просять терміново прослідувати в укриття
Про це повідомили в КМДА, пише Економічна правда.
"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - закликають в КМДА.
"Ті чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги.
Це станції: "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, всі станції київського метро, під час тривоги, доступні для людей у будь який час доби - щоб пересидіти небезпеку.
"Наразі метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний", - додав він.
Нагадаємо, що у КМДА заявляють, що інфраструктурно-транспортний комплекс Києва працює у штатному режимі.
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