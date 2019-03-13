У Києві оштрафували особу, яка через Інтернет продавала книги з Росії без дозвільних документів Знадобилося кілька місяців, щоб знайти особу, яка вчинила це правопорушення, та накласти адміністративно-господарський штраф у розмірі 41730 грн

Співробітники Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) та Служби безпеки України оштрафували фізичну особа-підприємця, яка через Інтернет реалізовувала видавничу продукцію, виготовлену в РФ і ввезену в Україну без відповідного дозволу.

Фото: gettyimages.com

З інформацією про факт продажу такої книги, наприкінці минулого року до комітету звернулися небайдужі громадяни, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Знадобилося кілька місяців, щоб знайти особу, яка вчинила це правопорушення, та накласти адміністративно-господарський штраф у розмірі 41730 грн. У разі повторного порушення чинного законодавства сума штрафу становитиме вже понад 208 тис. грн. У Держкомтелерадіо нагадали, що у 2018 році уповноважені особи комітету склали 27 протоколів про адміністративно-господарські штрафи на суму понад 1 млн грн.

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