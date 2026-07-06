У Києві після атаки рф масштабні руйнування: є загиблі та багато поранених

Внаслідок російської атаки у ніч проти 6 липня загинуло 11 людей та 46 осіб отримали травми, зокрема 2 дитини, щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань.

Подільський район. Сталося влучання в житлову девʼятиповерхівку, руйнування з 9 до 15 поверху.

"За іншими адресами сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку. Крім того, триває пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи", – повідомили в ДСНС.

Дарницький район. Уламки впали на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків на рівні 4 поверху, а в іншому – пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також повідомляли про пожежу у поруч розташованому гаражному кооперативі. За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-ти поверховий житловий будинок сталось загоряння з 23 по 25 поверхи.

Голосіївський район. Попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля. Серед поранених є щонайменше двоє дітей. Їм 7 і 8 років. Загалом госпіталізовані 14 потерпілих, повідомив міський голова.

Інформація про пошкодження з'явилася невдовзі після початку першої хвилі атаки, близько першої години ночі. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко тоді повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі, руйнування будинку та ушкодження гаражів у Подільському. Мер Віталій Кличко додав, що в Подільському люди були заблоковані в будинку на рівні 7-9 поверхів. У Голосіївському загорілися нежитлова забудова і склад, уламки впали на відкриту територію. Невдовзі після завершення першої серії вибухів почалася друга. За інформацією Повітряних сил, це знову балістика. Після другої серії вибухів з'явилися оновлені дані про пошкодження.