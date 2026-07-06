У Києві після атаки рф масштабні руйнування: є загиблі та багато поранених
06 липня 2026, 08:07
Під завалами ще перебувають люди.
Внаслідок російської атаки у ніч проти 6 липня загинуло 11 людей та 46 осіб отримали травми, зокрема 2 дитини, щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань.
Про наслідки атаки повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, мер Віталій Кличко та Офіс Генпрокурора.
Значні ушкодження житлового сектору є в Дарницькому та Подільському районах. За інформацією Повітряних сил, спершу ворог застосував балістику. Також був пуск крилатих ракет. Міська влада закликала перебувати в укриттях. Станом на 5:49, за інформацією ДСНС, відомо про такі наслідки:
Подільський район. Сталося влучання в житлову девʼятиповерхівку, руйнування з 9 до 15 поверху.
"За іншими адресами сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку. Крім того, триває пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи", – повідомили в ДСНС.
Дарницький район. Уламки впали на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків на рівні 4 поверху, а в іншому – пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також повідомляли про пожежу у поруч розташованому гаражному кооперативі. За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-ти поверховий житловий будинок сталось загоряння з 23 по 25 поверхи.
Голосіївський район. Попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля. Серед поранених є щонайменше двоє дітей. Їм 7 і 8 років. Загалом госпіталізовані 14 потерпілих, повідомив міський голова.
Інформація про пошкодження з'явилася невдовзі після початку першої хвилі атаки, близько першої години ночі. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко тоді повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі, руйнування будинку та ушкодження гаражів у Подільському. Мер Віталій Кличко додав, що в Подільському люди були заблоковані в будинку на рівні 7-9 поверхів. У Голосіївському загорілися нежитлова забудова і склад, уламки впали на відкриту територію. Невдовзі після завершення першої серії вибухів почалася друга. За інформацією Повітряних сил, це знову балістика. Після другої серії вибухів з'явилися оновлені дані про пошкодження.
"У Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки впали ще на один житловий будинок. У Дарницькому районі влучання уламків у нежитлову забудову", – сказав Кличко.
Після цього він повідомив про пошкодження на інших локаціях у Подільському районі: відбулося руйнування і загоряння нежитлової будівлі, загорілися машини. Близько 2:50 Повітряні сили попередили про третю хвилю ракет – цього разу крилатих. Паралельно з цим у повітряний простір продовжували заходити дрони. О 3:15 зʼявилася перша інформація про поранених. Згодом Ткаченко оприлюднив уточнену інформацію про наслідки атаки в Подільському районі. Після третьої хвилі атаки Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорілася багатоповерхівка. В Подільському уламки впали на ЖК.
"Станом на зараз маємо інформацію, що у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки на трьох різних локаціях. Це житлові будинки. Місця, де люди спали, жили своїм звичайним життям. росія продовжує бити ракетами по цивільних", – написав Ткаченко.
Також він повідомив про пожежу в пʼятиповерхівці Голосіївського району і ушкодження чотирьох житлових будинків у Подільському. В Оболонському районі – влучання в нежитлову будівлю і загоряння складів. Після 4 години ранку росія запустила четверту хвилю ракет. У цей час з'явилася перша інформація про жертв – загинуло не менше трьох мешканців міста. Відбій тривоги в місті оголосили близько 5 ранку. Атака тривала приблизно чотири години.