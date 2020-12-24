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У Києві планують створити інклюзивний туристичний маршрут для людей з вадами зору

Громадські організації запропонували доповнити інклюзивний туристичний маршрут 3D-макетами Андріївського узвозу, Золотих воріт і фонтану на Володимирській гірці з табличками, виконаними шрифтом Брайля українською та англійською мовами
У Києві планують створити інклюзивний туристичний маршрут із встановленням 3D-макетів визначних місць Києва, повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда.
У Києві планують створити інклюзивний туристичний маршрут для людей з вадами зору Фото: "Радіо Свобода"

"Цей проект розрахований не тільки для полегшення життя людей з інвалідністю. Він також укотре підтвердить імідж Києва як прогресивної європейської столиці. Фактично, ми вже почали створювати цей маршрут – цього року спільно з благодійниками ми відкрили 3D-макет Софійського собору, який обладнаний табличками з написами шрифтом Брайля. Завдяки цьому макету, люди з вадами зору можуть зрозуміти, який вигляд має історична пам’ятка. І ми маємо на меті розвинути цю ідею в повноцінний та унікальний туристичний маршрут, уздовж якого буде розміщено 3D-макети визначних об’єктів столиці", - цитує Хонду прес-служба КМДА на сайті мерії в середу.

За її словами, над розробкою проекту працюють Управління туризму та промоцій КМДА спільно з Департаментом соціальної політики КМДА та за участю представників громадських об'єднань інвалідів.

Марина Хонда додала, що громадські організації запропонували доповнити інклюзивний туристичний маршрут 3D-макетами Андріївського узвозу, Золотих воріт і фонтану на Володимирській гірці з табличками, виконаними шрифтом Брайля українською та англійською мовами.

Управління туризму та промоцій просить надсилати цікаві ідеї та пропозиції з розробки першого унікального інклюзивного туристичного маршруту і його вдосконалення на електронну адресу: [email protected]

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24 12 2020 10:37
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