У Києві поліція зафіксувала понад 640 порушень перед виборами та розслідує 38 проваджень
Станом на 20 липня київські слідчі розслідують 38 кримінальних проваджень, які пов’язані з порушеннями передвиборчої кампанії. Серед них сім - за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права), сім - за ст. 296 (Хуліганство), три - за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), два - за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) та інші, повідомляє пресслужба поліції Києва.
Також поліцейські склали 155 адміністративних протоколів. Більшість складених адміністративних протоколів стосується порушення правил розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами.
Під час виборчих перегонів найбільша кількість правопорушень була пов’язана із незаконною агітацією - 354 випадки, можливий підкуп виборців - 51, хуліганство - 41, конфлікти - 40, перешкоджання виборчому праву - 16, пошкодження майна - 9.
Нагадаємо, що під час виборів будуть задіяні до охорони понад 131 тисяча правоохоронців. Вибори відбудуться 21 липня.
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