У Києві п'яний молодик потрапив у ДТП і погрожував зґвалтувати поліцейських, - ВІДЕО
Патрульні виявили, що водій Kia перебуває в стані сильного алкогольного або наркотичного сп'яніння. Він сидів на водійському сидінні і намагався завести автомобіль. Поліцейські силою витягли його з автомобіля, повідомляє "Інформатор" з місця аварії.
Чоловік заявив, що він став мимовільним свідком ДТП і намагався надати допомогу пасажирові одного з розбитих автомобілів. Він також заявив, що закрився в чужому авто, щоб сховатися від патрульних, які нібито хотіли його побити. Чоловік вів себе агресивно і погрожував зґвалтувати патрульних.
Через кілька хвилин він дістав з кишені ключі і спробував повернутися в свою машину. Після цього поліцейські наділи на нього наручники і посадили в патрульний автомобіль. На місце викликали слідчо-оперативну групу, а неадекватного чоловіка повезли на медичний огляд.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.
Прес-служба поліції повідомила, що затриманий водій - співробітник мийки, а автомобіль належить її клієнту.
"Під час перевірки транспортного засобу інспектори з'ясували, що авто KIA водієві не належить. Патрульні встановили власника авто і повідомили його про подію. Останній прибув на місце і повідомив: ввечері він залишив свій автомобіль на одній з мийок. Обставини заволодіння авто з'ясовуватимуть слідчі", - повідомили в поліції.
Фото: Нацполіція
На водія поки що склали тільки адміністративні протоколи: за ст.130 (п'яне водіння), ст.124 (порушення правил дорожнього руху), ст.126 (водіння без прав).
Фото: Нацполіція
Нагадаємо, у Київській області громадянин Грузії, тікаючи від поліції, скоїв ДТП, у якій одна людина загинула, ще одна отримала травми.
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