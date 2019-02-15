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У Києві п'яний молодик потрапив у ДТП і погрожував зґвалтувати поліцейських, - ВІДЕО

Неадекватного чоловіка повезли на медичний огляд.
У четвер ввечері, 14 лютого, на вулиці Борщагівській у Києві автомобіль Kia на великій швидкості влетів у Nissan і відправив його в стовп. Дівчина-водій позашляховика дивом уникла серйозних травм.
У Києві п Фото: kiev.informator.ua

Патрульні виявили, що водій Kia перебуває в стані сильного алкогольного або наркотичного сп'яніння. Він сидів на водійському сидінні і намагався завести автомобіль. Поліцейські силою витягли його з автомобіля, повідомляє "Інформатор" з місця аварії.

Чоловік заявив, що він став мимовільним свідком ДТП і намагався надати допомогу пасажирові одного з розбитих автомобілів. Він також заявив, що закрився в чужому авто, щоб сховатися від патрульних, які нібито хотіли його побити. Чоловік вів себе агресивно і погрожував зґвалтувати патрульних.

Через кілька хвилин він дістав з кишені ключі і спробував повернутися в свою машину. Після цього поліцейські наділи на нього наручники і посадили в патрульний автомобіль. На місце викликали слідчо-оперативну групу, а неадекватного чоловіка повезли на медичний огляд.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Прес-служба поліції повідомила, що затриманий водій - співробітник мийки, а автомобіль належить її клієнту.

"Під час перевірки транспортного засобу інспектори з'ясували, що авто KIA водієві не належить. Патрульні встановили власника авто і повідомили його про подію. Останній прибув на місце і повідомив: ввечері він залишив свій автомобіль на одній з мийок. Обставини заволодіння авто з'ясовуватимуть слідчі", - повідомили в поліції.


Фото: Нацполіція

На водія поки що склали тільки адміністративні протоколи: за ст.130 (п'яне водіння), ст.124 (порушення правил дорожнього руху), ст.126 (водіння без прав).


Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Київській області громадянин Грузії, тікаючи від поліції, скоїв ДТП, у якій одна людина загинула, ще одна отримала травми.

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15 02 2019 15:28
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