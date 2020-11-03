У Києві проводитимуть телеуроки для школярів, яких відправили на карантин через коронавірус

З 12 березня у Києві обмежують освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, дитячих садочках, мистецьких та спортивних школах

Київська міська державна адміністрація організує телеуроки для школярів, яких відправили щонайменше до кінця березня на карантин через загрозу поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє "Громадське".

"Що стосується навчального процесу, буде проводитися дистанційно. Ми провели вже розмови з деякими засобами масової інформації і будемо проводити телеуроки для школярів", - зазначив Поворозник.

За його словами, КМДА також домовилася з Регіональним центром оцінювання якості освіти, аби той переніс пробні тести Зовнішнього незалежного оцінювання з кінця березня. Їх хочуть провести після того, як ситуація унормується.

З 12 березня у Києві обмежують освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, дитячих садочках, мистецьких та спортивних школах. Також у місті обмежать проведення масових заходів (понад 60 людей): концертів, конференцій, кіносеансів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. Попередньо обмеження діятимуть до кінця березня.

Водночас Кабінет міністрів увів обмеження по всій Україні через загрозу поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Навчальні заклади відправлять на карантин, а в країні обмежать масові зібрання.

В Україні поки зафіксували один випадок інфікування коронавірусом.

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