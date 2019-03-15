У Києві школярки жорстоко побили однокласницю і зняли це на відео

У Києві школярки жорстоко побили свою однокласницю. Момент побиття нападниці зняли на відео.

Сталося це на Троєщині. Дівчата навчаються у школі № 294. З невідомих причин у них виник конфлікт з однокласницею, яку вони внаслідок цього побили, повідомляє "Київ оперативний".

Школярки жорстоко познущалися над дівчиною у дворі багатоповерхівок. На відео видно, як постраждала стає на коліна і в цей момент на неї налітає інша. Школярка повалила дівчину на землю та почала її бити ногами і руками. За кілька секунд бити дівчину почала й інша школярка.

Жорстоких школярок намагалися відтягнути від постраждалої. Внаслідок такого побиття у дівчини під очима великі гематоми, а через набряклість очі відкриваються не повністю.