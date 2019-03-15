Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві школярки жорстоко побили однокласницю і зняли це на відео

У постраждалої дівчини під очима гематоми
У Києві школярки жорстоко побили свою однокласницю. Момент побиття нападниці зняли на відео.
У Києві школярки жорстоко побили однокласницю і зняли це на відео Фото: з вільних джерел

Сталося це на Троєщині. Дівчата навчаються у школі № 294. З невідомих причин у них виник конфлікт з однокласницею, яку вони внаслідок цього побили, повідомляє "Київ оперативний". 

Школярки жорстоко познущалися над дівчиною у дворі багатоповерхівок. На відео видно, як постраждала стає на коліна і в цей момент на неї налітає інша. Школярка повалила дівчину на землю та почала її бити ногами і руками. За кілька секунд бити дівчину почала й інша школярка. 

Жорстоких школярок намагалися відтягнути від постраждалої. Внаслідок такого побиття у дівчини під очима великі гематоми, а через набряклість очі відкриваються не повністю.

Нагадаємо, що в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області за знущання над ученицею батьків неповнолітньої притягнуто до адміністративної відповідальності.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2019 10:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.