У Києві школярки жорстоко побили однокласницю і зняли це на відео
Сталося це на Троєщині. Дівчата навчаються у школі № 294. З невідомих причин у них виник конфлікт з однокласницею, яку вони внаслідок цього побили, повідомляє "Київ оперативний".
Школярки жорстоко познущалися над дівчиною у дворі багатоповерхівок. На відео видно, як постраждала стає на коліна і в цей момент на неї налітає інша. Школярка повалила дівчину на землю та почала її бити ногами і руками. За кілька секунд бити дівчину почала й інша школярка.
Жорстоких школярок намагалися відтягнути від постраждалої. Внаслідок такого побиття у дівчини під очима великі гематоми, а через набряклість очі відкриваються не повністю.
Нагадаємо, що в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області за знущання над ученицею батьків неповнолітньої притягнуто до адміністративної відповідальності.
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