CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці 17, 18 та 19 січня скасують низку рейсів міської електрички. У "Київпастрансі" це пояснюють технічними причинами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві скасують низку рейсів електрички на найближчі дні. Які саме?
Також у Києві 16 січня затримується рух тролейбусів №5 вулицею Північно-Сирецькою
Фото: Alex Kava/facebook.com
Про це повідомила пресслужба "Київпастрансу", пише "Громадське"
Йдеться про наступні рейси:
17 січня 2022 року (ранок):
- №7307 від ст. "Дарниця";
- №7308 від ст. "Київ-Волинський";
- №7315 від ст. "Дарниця";
- №7316 від ст. "Київ-Волинський"
.
17 січня 2022 року (вечір):
- №7416 від ст. "Борщагівська";
- №7423 від ст. "Дарниця";
- №7424 від ст. "Борщагівська";
- №7431 від ст. "Дарниця".
18 січня 2022 року (ранок):
- №7307 від ст. "Дарниця";
- №7308 від ст. "Київ-Волинський";
- №7315 від ст. "Дарниця";
- №7316 від ст. "Київ-Волинський".
18 січня 2022 року (вечір):
- №7416 від ст. "Борщагівська";
- №7423 від ст. "Дарниця";
- №7424 від ст. "Борщагівська";
- №7431 від ст. "Дарниця".
- 19 січня 2022 року (ранок):
- №7307 від ст. "Дарниця";
- №7308 від ст. "Київ-Волинський";
- №7315 від ст. "Дарниця";
- №7316 від ст. "Київ-Волинський".
19 січня 2022 року (вечір):
- №7416 від ст. "Борщагівська";
- №7423 від ст. "Дарниця";
- №7424 від ст. "Борщагівська";
- №7431 від ст. "Дарниця".
Також у Києві 16 січня затримується рух тролейбусів №5 вулицею Північно-Сирецькою. Причина - незакінчені аварійні роботи "Київводоканалу". На місце направили відповідальну службу міста, рух тролейбусів №5 організували до проспекту Свободи.
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16 01 2022 11:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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