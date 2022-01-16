У Києві скасують низку рейсів електрички на найближчі дні. Які саме? Також у Києві 16 січня затримується рух тролейбусів №5 вулицею Північно-Сирецькою

У столиці 17, 18 та 19 січня скасують низку рейсів міської електрички. У "Київпастрансі" це пояснюють технічними причинами.

Фото: Alex Kava/facebook.com

Про це повідомила пресслужба "Київпастрансу", пише "Громадське" Йдеться про наступні рейси: 17 січня 2022 року (ранок): №7307 від ст. "Дарниця";

№7308 від ст. "Київ-Волинський";

№7315 від ст. "Дарниця";

№7316 від ст. "Київ-Волинський" . 17 січня 2022 року (вечір): №7416 від ст. "Борщагівська";

№7423 від ст. "Дарниця";

№7424 від ст. "Борщагівська";

№7431 від ст. "Дарниця". 18 січня 2022 року (ранок): №7307 від ст. "Дарниця";

№7308 від ст. "Київ-Волинський";

№7315 від ст. "Дарниця";

№7316 від ст. "Київ-Волинський". 18 січня 2022 року (вечір): №7416 від ст. "Борщагівська";

№7423 від ст. "Дарниця";

№7424 від ст. "Борщагівська";

№7431 від ст. "Дарниця". 19 січня 2022 року (ранок):

№7307 від ст. "Дарниця";

№7308 від ст. "Київ-Волинський";

№7315 від ст. "Дарниця";

№7316 від ст. "Київ-Волинський". 19 січня 2022 року (вечір): №7416 від ст. "Борщагівська";

№7423 від ст. "Дарниця";

№7424 від ст. "Борщагівська";

№7431 від ст. "Дарниця". Також у Києві 16 січня затримується рух тролейбусів №5 вулицею Північно-Сирецькою. Причина - незакінчені аварійні роботи "Київводоканалу". На місце направили відповідальну службу міста, рух тролейбусів №5 організували до проспекту Свободи. Читайте також: У Києві внаслідок сильного вітру на автівку з людьми впало дерево. Один чоловік загинув

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