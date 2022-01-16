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У Києві скасують низку рейсів електрички на найближчі дні. Які саме?

Також у Києві 16 січня затримується рух тролейбусів №5 вулицею Північно-Сирецькою
У столиці 17, 18 та 19 січня скасують низку рейсів міської електрички. У "Київпастрансі" це пояснюють технічними причинами.
У Києві скасують низку рейсів електрички на найближчі дні. Які саме? Фото: Alex Kava/facebook.com

Про це повідомила пресслужба "Київпастрансу", пише "Громадське"

Йдеться про наступні рейси:

17 січня 2022 року (ранок):

  • №7307 від ст. "Дарниця";
  • №7308 від ст. "Київ-Волинський";
  • №7315 від ст. "Дарниця";
  • №7316 від ст. "Київ-Волинський"

.

17 січня 2022 року (вечір):

  • №7416 від ст. "Борщагівська";
  • №7423 від ст. "Дарниця";
  • №7424 від ст. "Борщагівська";
  • №7431 від ст. "Дарниця".

 

18 січня 2022 року (ранок):

  • №7307 від ст. "Дарниця";
  • №7308 від ст. "Київ-Волинський";
  • №7315 від ст. "Дарниця";
  • №7316 від ст. "Київ-Волинський".

 

18 січня 2022 року (вечір):

  • №7416 від ст. "Борщагівська";
  • №7423 від ст. "Дарниця";
  • №7424 від ст. "Борщагівська";
  • №7431 від ст. "Дарниця".

 

  • 19 січня 2022 року (ранок):
  • №7307 від ст. "Дарниця";
  • №7308 від ст. "Київ-Волинський";
  • №7315 від ст. "Дарниця";
  • №7316 від ст. "Київ-Волинський".

 

19 січня 2022 року (вечір):

  • №7416 від ст. "Борщагівська";
  • №7423 від ст. "Дарниця";
  • №7424 від ст. "Борщагівська";
  • №7431 від ст. "Дарниця".

Також у Києві 16 січня затримується рух тролейбусів №5 вулицею Північно-Сирецькою. Причина - незакінчені аварійні роботи "Київводоканалу". На місце направили відповідальну службу міста, рух тролейбусів №5 організували до проспекту Свободи.

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16 01 2022 11:35
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