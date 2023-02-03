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У Києві сьогодні відбувся саміт Україна-ЄС: головні заяви, що пролунали

03 лютого 2023, 17:31
У Києві сьогодні відбувся саміт Україна-ЄС: головні заяви, що пролунали
Фото: uazmi.org
Президент України Володимир Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель виступили зі спільною заявою за підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся 3 лютого у Києві. Головні тези саміту.

Лідери Євросоюзу запевнили у незворотності процесу євроінтеграції України, яка зрештою має стати членом ЄС. А українська влада висловила свої сподівання до Брюсселя – якнайшвидше перейти до перемовин про вступ до Європейського Союзу, посилити санкції проти росії та допомогти Україні з далекобійними ракетами. Головні тези зустрічі – далі.

Вступ України в ЄС

"Україна вперше документально зафіксувала свій намір вступити до Євросоюзу", – наголосив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Київ уже розпочав підготовку до переговорів і нині очікує на відповідні рішення від Єврокомісії та Євроради. Українська сторона сподівається, що переговори відбудуться вже цьогоріч. Глава держави заявив, що наразі виконано 72% наших зобов'язань за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. У тому, що Україна буде членом ЄС не сумнівається і очільник Європейської ради Шарль Мішель.

Впровадження реформ

У заяві наголошується, що впровадження судових реформ за рекомендаціями Венеційської комісії залишається важливим для посилення стійкості України. В ЄС привітали прогрес у забезпеченні незалежної та ефективної роботи антикорупційних інституцій та у приведенні законодавства про медіа у відповідність до законів Євросоюзу. Україна й надалі  продовжуватиме консультації та співпрацюватиме з Венеційською комісією.

Санкції проти росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС готує до 24 лютого десятий пакет санкцій проти рф на €10 млрд. На зустрічі також обговорили санкції проти російської ракетної програми, розширення енергетичних санкцій, зокрема на ядерну сферу, розширення персональних санкцій. Сторони наголосили на необхідності створення правового механізму для притягнення росії за злочини агресії. Було піднято питання використання заморожених російських активів для відбудови країни. Фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз надасть Україні перший мільярд на відновлення після війни.

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