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У Києві спецпризначенці штурмували ресторан, який працював у карантин. Працівник закладу вдарив журналіст

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)
На столичному Печерську спецпризначенці штурмували, вибивши двері, елітний ресторан «Гавана», який працював у «карантин вихідного дня», та не впускав поліцейських всередину. Працівник закладу перед цим вдарив журналіста.
У Києві спецпризначенці штурмували ресторан, який працював у карантин. Працівник закладу вдарив журналіст Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

Про це повідомило "Громадське" з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Там кажуть, що до правоохоронців надійшло повідомлення від представників ЗМІ про те, що під час виконання редакційного завдання адміністрація закладу на вулиці Набережне шосе перешкоджає їх журналістській діяльності. На місце події виїхали екіпажі патрульних, спецпризначенці та слідчо-оперативна група. 

Правоохоронці встановили, що ресторан, попри карантинні обмеження, працював у звичному режимі та приймав відвідувачів. Коли до закладу приїхали журналісти, між знімальною групою та адміністрацією виникла словесна перепалка, а працівник закладу вдарив кореспондента. Після цього знімальну групу зачинили в ресторані та не випускали. 

Поліцейські вимагали від адміністрації відчинити двері, припинити роботу закладу та відпустити журналістів, але протягом години адміністрація та охорона не реагували. Відтак працівники спецпідрозділу вибили двері і зайшли всередину.

Правоохоронці вивели усіх відвідувачів із закладу та склали на директора адміністративний протокол через порушення карантину.

Також слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Вони затримали двох працівників закладу. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру.

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15 11 2020 12:16
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