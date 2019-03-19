CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі стався вибух у під’їзді багатоповерхового будинку. Пошкоджені стіни під’їзду та вікна у квартирах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві стався вибух у під’їзді багатоповерхівки: пошкоджені вікна у квартирах, травмований чоловік
Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують особу, яка причетна до вибуху
Фото: unian.ua
За попередньою інформацією лікарів, чоловік, який перебував біля будинку, отримав баротравму, повідомляє прес-служба поліції Києва.
На місці вибуху працюють слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють, який саме пристрій вибухнув. Розпочато кримінальне провадження. Після першочергової перевірки визначаться із правовою кваліфікацією цієї події.
Фото: FACEBOOK ПЕТРО ЧЕРНИХ
Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують особу, яка причетна до вибуху.
Нагадаємо, у двері будинку директора ринку в Рівному кинули гранату. Жінка та її сім'я не постраждали.
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