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У Києві стався вибух у під’їзді багатоповерхівки: пошкоджені вікна у квартирах, травмований чоловік

Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують особу, яка причетна до вибуху
У Києві на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі стався вибух у під’їзді багатоповерхового будинку. Пошкоджені стіни під’їзду та вікна у квартирах.
У Києві стався вибух у під’їзді багатоповерхівки: пошкоджені вікна у квартирах, травмований чоловік Фото: unian.ua

За попередньою інформацією лікарів, чоловік, який перебував біля будинку, отримав баротравму, повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місці вибуху працюють слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють, який саме пристрій вибухнув. Розпочато кримінальне провадження. Після першочергової перевірки визначаться із правовою кваліфікацією цієї події.


Фото: FACEBOOK ПЕТРО ЧЕРНИХ

Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують особу, яка причетна до вибуху.

Нагадаємо, у двері будинку директора ринку в Рівному кинули гранату. Жінка та її сім'я не постраждали.

 

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19 03 2019 20:12
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