У Києві стався вибух у під’їзді багатоповерхівки: пошкоджені вікна у квартирах, травмований чоловік Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують особу, яка причетна до вибуху

У Києві на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі стався вибух у під’їзді багатоповерхового будинку. Пошкоджені стіни під’їзду та вікна у квартирах.

Фото: unian.ua

За попередньою інформацією лікарів, чоловік, який перебував біля будинку, отримав баротравму, повідомляє прес-служба поліції Києва. На місці вибуху працюють слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють, який саме пристрій вибухнув. Розпочато кримінальне провадження. Після першочергової перевірки визначаться із правовою кваліфікацією цієї події.

Фото: FACEBOOK ПЕТРО ЧЕРНИХ Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують особу, яка причетна до вибуху. Нагадаємо, у двері будинку директора ринку в Рівному кинули гранату. Жінка та її сім'я не постраждали.

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