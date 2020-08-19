Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

У Києві та шести областях розгорнуть додаткові ліжка для хворих на COVID-19

У цих регіонах високий рівень завантаженості лікарень
У Києві та шести областях України дуже високий рівень завантаженості лікарняних ліжок хворими на коронавірус. У цих регіонах будуть розгорнуті додаткові місця для інфікованих.
У Києві та шести областях розгорнуть додаткові ліжка для хворих на COVID-19

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, значне збільшення рівня завантаження ліжок спостерігається у Києві, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях.

"Було розглянуто стан справ щодо ліжок для лікування коронавірусу. Ми побачили значну завантаженість ліжок в 6 регіонах країни, тому також додатково вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров’я, в яких буде відбуватися госпіталізація хворих на коронавірус", - додав він.

Нагадаємо, що 19 серпня в Україні 96 403 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2144 летальні, 49 737 пацієнтів одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 08 2020 13:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.