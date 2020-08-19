У Києві та шести областях розгорнуть додаткові ліжка для хворих на COVID-19 У цих регіонах високий рівень завантаженості лікарень

У Києві та шести областях України дуже високий рівень завантаженості лікарняних ліжок хворими на коронавірус. У цих регіонах будуть розгорнуті додаткові місця для інфікованих.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна. За словами Ляшка, значне збільшення рівня завантаження ліжок спостерігається у Києві, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях. "Було розглянуто стан справ щодо ліжок для лікування коронавірусу. Ми побачили значну завантаженість ліжок в 6 регіонах країни, тому також додатково вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров’я, в яких буде відбуватися госпіталізація хворих на коронавірус", - додав він. Нагадаємо, що 19 серпня в Україні 96 403 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2144 летальні, 49 737 пацієнтів одужало.

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