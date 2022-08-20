У Києві відбувся благодійний велопробіг у підтримку українських воїнів

У благодійному велопробігу на підтримку ЗСУ та військовополонених "Азовсталі" у столиці взяли участь понад п’ятсот рятувальників, поліцейських, спортсменів та родини військовополонених

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, яка є одним з організаторів події.

Разом з ДСНС велопробіг організували ГО "Велодень Київ" та Патрульна поліція.

"Учасники стартували від Київського велотреку та подолали відстань 10 кілометрів центром міста. За віком обмежень не було: наймолодшим учасником велоперегонів став 10-місячний Гордій, який брав участь у заході разом зі своїм татом. Найстарший – 64-річний Віктор із Києва", - йдеться у повідомленні.

Сума, яку вдалося зібрати, становить майже 180 тис. грн. Ці гроші використають на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до Дня Незалежності України масштабних заходів не буде.