НОВИНИУ благодійному велопробігу на підтримку ЗСУ та військовополонених "Азовсталі" у столиці взяли участь понад п’ятсот рятувальників, поліцейських, спортсменів та родини військовополоненихПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві відбувся благодійний велопробіг у підтримку українських воїнів
джерело: t.me/dsns_telegram
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, яка є одним з організаторів події.
Разом з ДСНС велопробіг організували ГО "Велодень Київ" та Патрульна поліція.
"Учасники стартували від Київського велотреку та подолали відстань 10 кілометрів центром міста. За віком обмежень не було: наймолодшим учасником велоперегонів став 10-місячний Гордій, який брав участь у заході разом зі своїм татом. Найстарший – 64-річний Віктор із Києва", - йдеться у повідомленні.
Сума, яку вдалося зібрати, становить майже 180 тис. грн. Ці гроші використають на потреби Збройних сил України.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до Дня Незалежності України масштабних заходів не буде.
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