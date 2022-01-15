У Києві внаслідок сильного вітру на автівку з людьми впало дерево. Один чоловік загинув

У Києві через сильну негоду увечері 14 січня на легковий автомобіль із людьми впало дерево. Водій загинув на місці.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники підіймають дерево, що впало на авто

Фото: ДСНС у Києві

Унаслідок падіння дерева на вулиці Верховинній в автомобілі затиснуло водія та пасажирку. До прибуття рятувальників перехожі витягнули жінку та передали медикам.

Згодом за допомогою автокрану рятувальники підняли дерево та звільнили автомобіль. З нього витягнули тіло загиблого водія та передали його правоохоронцям.

Падіння дерева також пошкодило лінію електромереж: впав стовп, а разом з ним і дроти, поламавши близько десятка машин.

Того ж дня рятувальники Києва отримали повідомлення про падіння ще двох дерев, які перекрили проїжджу частину та пошкодили легковий автомобіль в Оболонському районі. Подібні випадки сталися і в Голосіївському районі: на проїжджій частині дороги кілька разів падали дерева, одне з них - на автомобіль.

У ДСНС попередили, що сильні вітри в Україні триватимуть і 15 січня. Зокрема, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Рятувальники оголосили про 1 (жовтий) рівень небезпечності - це свідчить про №потенційно небезпечні погодні умови". Людям рекомендують бути уважними й обережними та відстежувати новини про можливе погіршення погодних умов.

Доповнено. У ДСНС повідомили, що станом на 7:00 15 січня унаслідок сильного вітру залишилися без світла понад 1,4 тисячі населених пунктів у 16 областях України - найбільше у Львівській, Київській та Чернігівській. Бригади обленерго вже займаються відновленням електропостачання.