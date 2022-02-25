Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Київ заходить українська військова техніка для оборони столиці - МВС

Він звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки
До Києва заходить українська військова техніка для оборони міста.
У Київ заходить українська військова техніка для оборони столиці - МВС Фото: unian.net

Про це заявляють у Міністерстві внутрішніх справ України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зараз до Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва", - сказав у п'ятницю в відеозверненні пресслужби МВС речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2022 14:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.