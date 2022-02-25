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У Київ заходить українська військова техніка для оборони столиці - МВС
Він звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки
Фото: unian.net
Про це заявляють у Міністерстві внутрішніх справ України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Зараз до Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва", - сказав у п'ятницю в відеозверненні пресслужби МВС речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
Він звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки.
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25 02 2022 14:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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