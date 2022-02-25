У Київ заходить українська військова техніка для оборони столиці - МВС

Він звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки

До Києва заходить українська військова техніка для оборони міста.

Про це заявляють у Міністерстві внутрішніх справ України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зараз до Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва", - сказав у п'ятницю в відеозверненні пресслужби МВС речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки.