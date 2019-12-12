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У Київській області ввели спецоперацію "Сирена" для затримання чоловіка, який стріляв у поліцію

Зловмисник кинув машину з боєприпасами і втік
У п'яти районах Київської області ввели оперативний план "Сирена" для затримання злочинця, який 11 грудня обстріляв машину патрульної поліції. Його авто знайшли покинутим, усередині виявили 30 патронів калібру 5,45 мм.
У Київській області ввели спецоперацію "Сирена" для затримання чоловіка, який стріляв у поліцію Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua

"Після стрілянини чоловік відразу сховався у себе у дворі з високим парканом. Потім він зі зброєю сів в авто Opel Vivaro, непомітно виїхав на іншу вулицю з протилежного боку двору", - повідомили правоохоронці, передає LB.ua.

У будинку зловмисника поліція вилучила два мобільні телефони, пістолет системи "Наган", 25 патронів різного калібру і ніж. На подвір'ї знайшли гільзи 12 калібру.

Щодо чоловіка відкрили два провадження за статтею про хуліганство і посягання на життя правоохоронця.

Нагадаємо, що В Одеській області поліцейський, що перебував поза службою, насмерть збив пішохода.

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12 12 2019 12:40
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