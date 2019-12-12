CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'яти районах Київської області ввели оперативний план "Сирена" для затримання злочинця, який 11 грудня обстріляв машину патрульної поліції. Його авто знайшли покинутим, усередині виявили 30 патронів калібру 5,45 мм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Київській області ввели спецоперацію "Сирена" для затримання чоловіка, який стріляв у поліцію
Зловмисник кинув машину з боєприпасами і втік
Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua
"Після стрілянини чоловік відразу сховався у себе у дворі з високим парканом. Потім він зі зброєю сів в авто Opel Vivaro, непомітно виїхав на іншу вулицю з протилежного боку двору", - повідомили правоохоронці, передає LB.ua.
У будинку зловмисника поліція вилучила два мобільні телефони, пістолет системи "Наган", 25 патронів різного калібру і ніж. На подвір'ї знайшли гільзи 12 калібру.
Щодо чоловіка відкрили два провадження за статтею про хуліганство і посягання на життя правоохоронця.
Нагадаємо, що В Одеській області поліцейський, що перебував поза службою, насмерть збив пішохода.
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