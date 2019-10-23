У Київському метро 24 жовтня може бути встановлено обмеження у роботі через футбол

Після закінчення футболу можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"

У ніч з 24 на 25 жовтня роботу столичної підземки буде продовжено на одну годину.

Увечері в четвер, 24 жовтня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійському" футбольного матчу між "Динамо" (Київ) і "Копенгагеном" (Данія) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену, повідомляє "Інтерфакс-України".

"У ніч з 24 на 25 жовтня роботу столичної підземки буде продовжено на одну годину. На НСК "Олімпійському" відбудеться матч (початок гри о 22:00) між командами "Динамо" (Київ) і "Копенгаген" (Данія). Перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська", - повідомляє КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що після закінчення футболу можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, що збірна України з футболу перемогла Португалію та гарантувала собі участь на Євро-2020.