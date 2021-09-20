У Китаї дітям обмежили час на TikTok: вони зможуть переглядати відео до 40 хвилин на день
Про це йдеться у заяві компанії, пише "Громадське".
Користувачів до 14 років, які зареєструвалися під справжніми іменами та датами народження, автоматично переведуть у "молодіжний режим". Вони не зможуть самостійно перемикнутися на звичайний режим.
Розробники просять батьків змінити дані у TikTok, якщо їхня дитина зареєстрована не під справжнім іменем.
Серед обмежень - діти до 14 років зможуть користуватися TikTok лише 40 хвилин на день. Також у додаток не вдасться зайти з 22:00 до 6:00.
У "молодіжному режимі" користувачам частіше пропонуватимуть відео про виставки у музеях, науково-популярні експерименти, історію та подорожі країною.
Нагадаємо, що в Італії наказали блокувати акаунти TikTok після смерті 10-річної дівчинки
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