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У Китаї дітям обмежили час на TikTok: вони зможуть переглядати відео до 40 хвилин на день

Також вони не зможуть дивитись відео вночі
У китайській версії TikTok (Douyin) запускають "молодіжний режим" - користувачі, яким до 14 років, зможуть користуватися додатком до 40 хвилин на день.
У Китаї дітям обмежили час на TikTok: вони зможуть переглядати відео до 40 хвилин на день Фото: з вільного доступу

Про це йдеться у заяві компанії, пише "Громадське".

Користувачів до 14 років, які зареєструвалися під справжніми іменами та датами народження, автоматично переведуть у "молодіжний режим". Вони не зможуть самостійно перемикнутися на звичайний режим.

Розробники просять батьків змінити дані у TikTok, якщо їхня дитина зареєстрована не під справжнім іменем.

Серед обмежень - діти до 14 років зможуть користуватися TikTok лише 40 хвилин на день. Також у додаток не вдасться зайти з 22:00 до 6:00.

У "молодіжному режимі" користувачам частіше пропонуватимуть відео про виставки у музеях, науково-популярні експерименти, історію та подорожі країною.

Нагадаємо, що в Італії наказали блокувати акаунти TikTok після смерті 10-річної дівчинки

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20 09 2021 12:09
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