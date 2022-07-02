У Китаї повернули оригінальну кінцівку "Бійцівського клубу" після обурення в соціальних мережах

Китайська стримінгова платформа Tencent Video повернула вирізаний фінал фільму "Бійцівський клуб" через кілька тижнів показу цензурованої версії, яка викликала обурення в соцмережах.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter, зазначає Громадське.

Нещодавно стало відомо, що Tencent Video вирізали сцену, де герой Едварда Нортона перемагає своє alter ego та спостерігає за вибухом кількох будівель, що означає, що його план спричинити крах фінансових мереж вдався.

За принципами китайської цензури фільмів, влада завжди має перемагати злочинців. Тож замість вирізаних кадрів люди бачили чорний екран з написами про те, що поліція швидко розкусила план головного героя, запобігла вибуху бомби та заарештувала всіх злочинців.

Окрім того, Тайлера Дердена (виконує Бред Піт) у китайській версії фільму відправили до психлікарні, а після лікування відпустили.

Нині до показу повернули 11 з 12 вирізаних хвилин фіналу - остання хвилина здебільшого містить оголеність. За законодавством "дорослі" сцени не заборонені, вимагається лише наявність відповідного ярлику. Проте такі сцени регулярно вирізаються чи коректуються китайськими цензорами.

Наприклад, всесвітньо відомий "Титанік" у Китаї показали без оголеної Кейт Вінслет, а у 2019 році видалили кілька сцен у фільмі "Богемська рапсодія", де згадувалася сексуальна орієнтація музиканта Фредді Мерк’юрі.

Нагадаємо, що китайська стримінгова платформа Tencent Video змінила кінцівку культового фільму "Бійцівський клуб" на фінал, де поліція викриває головних героїв, зриває їхні плани та заарештовує їх.