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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Китаї розробили екологічні їстівні соломинки для напоїв

Дослідники шляхом біосинтезу розробили їстівні трубочки із бактеріальної целюлози
Китайські дослідники розробили новий тип екологічно чистих їстівних соломинок без використання мікропластику.
У Китаї розробили екологічні їстівні соломинки для напоїв Фото: Pixabay
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
 
Дослідники шляхом біосинтезу розробили їстівні трубочки із бактеріальної целюлози.
 
Новинка має більш якісні механічні характеристики, ніж подібні паперові вироби, і дозволяє уникнути додавання додаткових адгезивних матеріалів.
 
Соломинки на основі бактеріальної целюлози набагато тонші за паперові і мають при цьому такі ж технічні характеристики. Завдяки їстівним барвникам або натуральним рослинним екстрактам, завантаженим у 3D-нановолоконну мережу бактеріальної целюлози, такі трубочки можуть вбирати різні кольори та ароматизатори, щоб забезпечити більш приємний смак.
 
Їстівні соломинки швидко розкладаються, не впливаючи на навколишнє середовище. Експерименти показали, що час напіврозпаду становить 15-45 днів.
 
Як повідомляв Укрінформ, у рамках кампанії зі скорочення застосування пластику влада Японії вирішила обмежити використання 12 найменувань пластмасових предметів.
 
 
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20 01 2022 13:49
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