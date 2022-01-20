ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайські дослідники розробили новий тип екологічно чистих їстівних соломинок без використання мікропластику.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї розробили екологічні їстівні соломинки для напоїв
Дослідники шляхом біосинтезу розробили їстівні трубочки із бактеріальної целюлози
Фото: Pixabay
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Дослідники шляхом біосинтезу розробили їстівні трубочки із бактеріальної целюлози.
Новинка має більш якісні механічні характеристики, ніж подібні паперові вироби, і дозволяє уникнути додавання додаткових адгезивних матеріалів.
Соломинки на основі бактеріальної целюлози набагато тонші за паперові і мають при цьому такі ж технічні характеристики. Завдяки їстівним барвникам або натуральним рослинним екстрактам, завантаженим у 3D-нановолоконну мережу бактеріальної целюлози, такі трубочки можуть вбирати різні кольори та ароматизатори, щоб забезпечити більш приємний смак.
Їстівні соломинки швидко розкладаються, не впливаючи на навколишнє середовище. Експерименти показали, що час напіврозпаду становить 15-45 днів.
Як повідомляв Укрінформ, у рамках кампанії зі скорочення застосування пластику влада Японії вирішила обмежити використання 12 найменувань пластмасових предметів.
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20 01 2022 13:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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