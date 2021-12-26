ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайські науковці заявили про розробку першої в світі машини, яка може звинувачувати людей у злочинах за допомогою штучного інтелекту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї розробили "прокурора" на основі штучного інтелекту
Прокурор на основі штучного інтелекту може висунути обвинувачення з точністю понад 97% після усного опису справи
Фото: naked-science.ru
Про це повідомляє The Korea Times.
«Прокурор» на основі штучного інтелекту може висунути обвинувачення з точністю понад 97% після усного опису справи.
Сама машина була протестована в одній з прокуратур Шанхаю.
За словами вчених, ця технологія допоможе зменшити щоденне навантаження на прокурорів-людей, дозволяючи їм зосередитися на складніших завданнях на роботі.
Зазначається, що деякі німецькі прокурори вже використовують технології штучного інтелекту, такі як розпізнавання зображень і цифрову криміналістичну експертизу, щоб збільшити швидкість і точність обробки справ.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 12 2021 16:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО "Мисливець за астероїдами" NASA зробив перші світлини космосу
- ФОТО ТОП-10 українських стартапів, які залучили найбільше інвестицій у 2021 році
- ФОТО Народитися в Tesla: в електромобілі, що рухався на автопілоті, вперше народилася дитина
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин