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У Китаї розробили "прокурора" на основі штучного інтелекту

Прокурор на основі штучного інтелекту може висунути обвинувачення з точністю понад 97% після усного опису справи
Китайські науковці заявили про розробку першої в світі машини, яка може звинувачувати людей у злочинах за допомогою штучного інтелекту.
У Китаї розробили "прокурора" на основі штучного інтелекту Фото: naked-science.ru
Про це повідомляє The Korea Times.
 
«Прокурор» на основі штучного інтелекту може висунути обвинувачення з точністю понад 97% після усного опису справи.
 
Сама машина була протестована в одній з прокуратур Шанхаю.
 
За словами вчених, ця технологія допоможе зменшити щоденне навантаження на прокурорів-людей, дозволяючи їм зосередитися на складніших завданнях на роботі.
 
Зазначається, що деякі німецькі прокурори вже використовують технології штучного інтелекту, такі як розпізнавання зображень і цифрову криміналістичну експертизу, щоб збільшити швидкість і точність обробки справ.
 
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26 12 2021 16:22
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