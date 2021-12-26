У Китаї розробили "прокурора" на основі штучного інтелекту Прокурор на основі штучного інтелекту може висунути обвинувачення з точністю понад 97% після усного опису справи

Китайські науковці заявили про розробку першої в світі машини, яка може звинувачувати людей у злочинах за допомогою штучного інтелекту.

Фото: naked-science.ru

Про це повідомляє The Korea Times. «Прокурор» на основі штучного інтелекту може висунути обвинувачення з точністю понад 97% після усного опису справи. Сама машина була протестована в одній з прокуратур Шанхаю. За словами вчених, ця технологія допоможе зменшити щоденне навантаження на прокурорів-людей, дозволяючи їм зосередитися на складніших завданнях на роботі. Зазначається, що деякі німецькі прокурори вже використовують технології штучного інтелекту, такі як розпізнавання зображень і цифрову криміналістичну експертизу, щоб збільшити швидкість і точність обробки справ. Читайте також: "Укроборонпром" хоче використовувати штучний інтелект в "оборонці"

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