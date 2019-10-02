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У Китаї сталась ДТП за участі 100 автомобілів: є загиблі та поранені

Аварія сталася одночасно на двох швидкісних трасах у південно-західній провінції Гуйчжоу
У суботу, 9 лютого, у Китаї сталась аварія за участі понад 100 автомобілів, унаслідок якої загинули двоє людей, ще понад 50 дістали травми.
У Китаї сталась ДТП за участі 100 автомобілів: є загиблі та поранені Фото:CGTN

Аварія сталася близько 8:00 години вечора за місцевим часом одночасно на двох швидкісних трасах у південно-західній провінції Гуйчжоу, повідомляє CGTN.

На відео з місця подій помітно десятки пошкоджених автомобілів, а також щонайменше один автобус.

Попередньою причиною аварії вважається ожеледиця, яка виникла після різкого перепаду температури.

Десятеро постраждалих під час аварії перебувають у лікарні у критичному стані. 

Рух на швидкісних автомагістралях уже відновили, однак правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Юрія Ткаченка, який влаштував п’яне ДТП у столиці ввечері 7 лютого.

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10 02 2019 18:49
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