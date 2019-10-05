У Китаї система на базі штучного інтелекту допомогла розкрити вчинений 20 років тому злочин
Розроблена фахівцями технологія здатна розпізнати обличчя людей і автомобілі на відстані до 50 метрів. Наразі завдяки програмі правоохоронцям вдалось затримати близько 100 підозрюваних у скоєнні злочинів. Подробиці виявлення правопорушника, якого розшукували понад 20 років, не відомі , повідомляє GizmoChina.
Нейромережа, яка забезпечує розпізнавання облич, застосовується для виявлення адміністративних правопорушень. У разі виявлення будь-яких дій, що викликають підозру, в поліцію надходить повідомлення.
Зазначається, що нейромережа DeepGlint співпрацює з низкою інших технологічних організацій, які займаються розпізнаванням осіб, до прикладу, SenseTime Group, Yitu Technology і Megvii.
Розробники намагаються допомагати владі боротися зі злочинністю та підтримувати громадський порядок, адже для країни з населенням близько 1,4 мільярда осіб правоохоронця Китаю "це досить складне завдання", зазначає GizmoChina
Нагадаємо, що у Китаї, у місті Шеньчжень, на станції метро почали тестувати систему, яка розпізнає обличчя людей та автоматично списує плату за проїзд з банківського рахунку.
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