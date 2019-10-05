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У Китаї система на базі штучного інтелекту допомогла розкрити вчинений 20 років тому злочин

Нейромережа, яка забезпечує розпізнавання облич, застосовується для виявлення адміністративних правопорушень. У разі виявлення будь-яких дій, що викликають підозру, в поліцію надходить повідомлення
Система розпізнавання осіб на базі штучного інтелекту, яку розробила китайська компанія DeepGlint Technology, допомогла розшукати зловмисника, який переховувався від влади протягом 20 років.
У Китаї система на базі штучного інтелекту допомогла розкрити вчинений 20 років тому злочин Фото: google.com

Розроблена фахівцями технологія здатна розпізнати обличчя людей і автомобілі на відстані до 50 метрів. Наразі завдяки програмі правоохоронцям вдалось затримати близько 100 підозрюваних у скоєнні злочинів. Подробиці виявлення правопорушника, якого розшукували понад 20 років, не відомі , повідомляє GizmoChina.

Нейромережа, яка забезпечує розпізнавання облич, застосовується для виявлення адміністративних правопорушень. У разі виявлення будь-яких дій, що викликають підозру, в поліцію надходить повідомлення.

Зазначається, що нейромережа DeepGlint співпрацює з низкою інших технологічних організацій, які займаються розпізнаванням осіб, до прикладу, SenseTime Group, Yitu Technology і Megvii.

Розробники намагаються допомагати владі боротися зі злочинністю та підтримувати громадський порядок, адже для країни з населенням близько 1,4 мільярда осіб правоохоронця Китаю "це досить складне завдання", зазначає GizmoChina 

Нагадаємо, що у Китаї, у місті Шеньчжень, на станції метро почали тестувати систему, яка розпізнає обличчя людей та автоматично списує плату за проїзд з банківського рахунку.

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10 05 2019 21:32
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