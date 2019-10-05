У Китаї система на базі штучного інтелекту допомогла розкрити вчинений 20 років тому злочин

Нейромережа, яка забезпечує розпізнавання облич, застосовується для виявлення адміністративних правопорушень. У разі виявлення будь-яких дій, що викликають підозру, в поліцію надходить повідомлення

Система розпізнавання осіб на базі штучного інтелекту, яку розробила китайська компанія DeepGlint Technology, допомогла розшукати зловмисника, який переховувався від влади протягом 20 років.

Розроблена фахівцями технологія здатна розпізнати обличчя людей і автомобілі на відстані до 50 метрів. Наразі завдяки програмі правоохоронцям вдалось затримати близько 100 підозрюваних у скоєнні злочинів. Подробиці виявлення правопорушника, якого розшукували понад 20 років, не відомі , повідомляє GizmoChina.

Нейромережа, яка забезпечує розпізнавання облич, застосовується для виявлення адміністративних правопорушень. У разі виявлення будь-яких дій, що викликають підозру, в поліцію надходить повідомлення.

Зазначається, що нейромережа DeepGlint співпрацює з низкою інших технологічних організацій, які займаються розпізнаванням осіб, до прикладу, SenseTime Group, Yitu Technology і Megvii.

Розробники намагаються допомагати владі боротися зі злочинністю та підтримувати громадський порядок, адже для країни з населенням близько 1,4 мільярда осіб правоохоронця Китаю "це досить складне завдання", зазначає GizmoChina

Нагадаємо, що у Китаї, у місті Шеньчжень, на станції метро почали тестувати систему, яка розпізнає обличчя людей та автоматично списує плату за проїзд з банківського рахунку.