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У Китаї ухвалили закон для контролю за експортом продукції, що має причетність до нацбезпеки

Закон набуде чинності 1 грудня
Його застосовуватимуть до всіх компаній у Китаї, до всієї продукції цивільного і військового призначення, товарів, технологій і послуг, які можуть стосуватися гарантування національної безпеки країни.
У Китаї ухвалили закон для контролю за експортом продукції, що має причетність до нацбезпеки Фото: з вільних джерел
Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників з метою захисту національної безпеки КНР напередодні схвалив закон, який вводить посилений контроль за експортом товарів подвійного призначення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
 
Закон набуде чинності 1 грудня. Його застосовуватимуть до всіх компаній у Китаї, до всієї продукції цивільного і військового призначення, товарів, технологій і послуг, які можуть стосуватися гарантування національної безпеки країни. При цьому список цих товарів влада пообіцяла оприлюднити пізніше "у встановлені терміни".
 
Крім цього, цей закон дає право Китаю вживати "відповідних заходів" проти країн, які зловживають механізмами експортного контролю проти Китаю і загрожують його безпеці та інтересам.
 
Компаніям і особам, зокрема іноземним, які порушують положення цього закону, що встановлює нові правила експортного контролю КНР, можуть загрожувати кримінальні звинувачення і штрафи. Так, у разі експорту будь-якого особливого товару без дозволу порушник може отримати штраф у розмірі понад $754 тис.або в 20 разів більше, ніж комерційна цінність нелегальної торгової операції.
 
AP зазначає, що цей закон повинен стати ще одним інструментом влади КНР в їх економічному і технологічному протистоянні зі США.
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19 10 2020 11:01
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