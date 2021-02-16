У Китаї ввели закон, який зобов'язує подружжя перечекати місяць перед розлученням, щоб "охолонути"

У Китаї з 1 січня набув чинності закон, який зобов'язує подружні пари чекати ще 30 днів перед тим, як остаточно підтвердити свій намір розлучитися. Таким чином людям хотіли дати шанс передумати, але вийшло навпаки - тепер подружжя звертаються по допомогу до спекулянтів, щоб стати першими у черзі на розлучення.

Про це пише "Громадське" з посиланням на South China Morning Post.

Відповідний закон китайські законодавці ухвалили ще у травні минулого року. Він передбачає, що пара, що подала документи на розлучення, має зачекати 30 днів, перш ніж їх розглянуть. Якщо ж у цей період одна зі сторін передумає - інший партнер має подати документи знову і чекати ще 30 днів.

Період для роздумів надають лише у випадках, якщо розлучення хочуть обидва партнери. Також дія закону не поширюється на випадки, коли розлучення вимагають через домашнє насильство.

Влада Китаю хотіла таким чином скоротити кількість "імпульсивних" розлучень, сподіваючись, що частина пар просто відмовиться від задуму, поки триватиме період очікування.

Однак громадянам такий період для "охолодження" не сподобався - у соцмережах користувачі нарікали, що влада не дає їм нормально розлучитися.

Закон, схоже, викликав зворотний ефект, адже тепер адвокати настільки завантажені справами про розлучення, що серед них з'явилися спекулянти, які пропонують за великі суми зареєструватися на консультацію для розгляду справи "поза чергою".

Під час карантину кількість людей у Китаї, що хочуть розлучитися, значно зросла. До того ж більшість пар намагалися владнати цю справу до того, як закон набуде чинності.

Як зазначає Bloomberg, рівень розлучень у Китаї стабільно зростає з 2003 року. Минулого року у країні розлучилися 1,3 мільйона пар, у 2019 році - 4,15 мільйона, а у 2018-му зафіксували максимум у статистиці розлучень - тоді розлучились 4,5 мільйона подружніх пар. На тлі розлучень у Китаї знижується і рівень народжуваності: за останні роки він впав до рекордно низького рівня.

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