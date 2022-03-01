У Китаї виявили гробницю V століття

Зазначається, що написи, які збереглися на колоні в поховальній камері гробниці, розташованої в міському окрузі Датун, свідчать про те, що усипальницю було створено 456 року, в ній спочиває людина на ім'я Люй Сюй

Фахівці Інституту археологічних досліджень провінції Шаньсі (КНР) знайшли поховальну камеру періоду династії Північна Вей (386-534 рр.).

Поховальну камеру, прикрашену кам'яним горельєфом та розписом, було виявлено ​​китайськими археологами під час розкопок стародавньої гробниці в провінції Шаньсі, на півночі країни.

Зазначається, що написи, які збереглися на колоні в поховальній камері гробниці, розташованої в міському окрузі Датун, свідчать про те, що усипальницю було створено 456 року, в ній спочиває людина на ім'я Люй Сюй.

Поховальна камера завдовжки 1,8 м і завширшки 3,3 м досягає висоти 1,9 м. Оскільки гробницю було розграбовано і туди просочилася вода, археологи розкопали лише невелику кількість реліквій.

Як зазначають фахівці, на південній стіні поховальної камери викарбувані зображення двох стражників усипальниці, одягнених в екзотичний одяг з оголеними торсами та тризубцями в руках.

На півночі Китаю виявлено стародавню гробницю V століття / Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology

Як повідомляв Укрінформ, археологи з Інституту культурних реліквій та археології провінції Хунань нещодавно провели розкопки шести стародавніх гробниць, яким 1000 – 2000 років.