CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФахівці Інституту археологічних досліджень провінції Шаньсі (КНР) знайшли поховальну камеру періоду династії Північна Вей (386-534 рр.).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї виявили гробницю V століття
Зазначається, що написи, які збереглися на колоні в поховальній камері гробниці, розташованої в міському окрузі Датун, свідчать про те, що усипальницю було створено 456 року, в ній спочиває людина на ім'я Люй Сюй
Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology
Про це інформує Сіньхуа.
Поховальну камеру, прикрашену кам'яним горельєфом та розписом, було виявлено китайськими археологами під час розкопок стародавньої гробниці в провінції Шаньсі, на півночі країни.
Зазначається, що написи, які збереглися на колоні в поховальній камері гробниці, розташованої в міському окрузі Датун, свідчать про те, що усипальницю було створено 456 року, в ній спочиває людина на ім'я Люй Сюй.
Поховальна камера завдовжки 1,8 м і завширшки 3,3 м досягає висоти 1,9 м. Оскільки гробницю було розграбовано і туди просочилася вода, археологи розкопали лише невелику кількість реліквій.
Як зазначають фахівці, на південній стіні поховальної камери викарбувані зображення двох стражників усипальниці, одягнених в екзотичний одяг з оголеними торсами та тризубцями в руках.
На півночі Китаю виявлено стародавню гробницю V століття / Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology
Як повідомляв Укрінформ, археологи з Інституту культурних реліквій та археології провінції Хунань нещодавно провели розкопки шести стародавніх гробниць, яким 1000 – 2000 років.
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