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У Китаї за добу виявлено 27 нових випадків зараження коронавірусом, всі "завезені"

Летальних випадків немає
За попередню добу було виявлено 29 випадків зараження: 15 активних і 14 безсимптомних, всі також були ввезені з-за кордону.
У Китаї за добу виявлено 27 нових випадків зараження коронавірусом, всі "завезені" Фото: з вільних джерел

За минулу добу в Китаї виявлено 27 нових інфікованих COVID-19: вісім хворих в активній формі і 19 безсимптомних носіїв, всі випадки "імпортовані", повідомив Держкомздоров’я КНР на своєму офіційному сайті, зазначає "Інтерфакс-Україна".

За попередню добу було виявлено 29 випадків зараження: 15 активних і 14 безсимптомних, всі також були ввезені з-за кордону.

З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Китаї стали 4 тис. 634 людини, зареєстровано 85 тис. 004 активних випадків зараження, з яких 2 тис. 455 ввізних.

На китайських територіях поза материковою частиною країни за добу підтверджено 24 нових випадки захворювання, всі - в Гонконгу. З початку пандемії в трьох районах зареєстровано 5 тис. 267 хворих з коронавірусом: в Гонконгу - 4 тис. 734 (79 випадків смертельного результату), в Макао - 46, на Тайвані - 487 (сім випадків смерті).

Нагадаємо, що у Китаї випробують на людях вакцину від COVID-19 з клітин комах

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27 08 2020 12:33
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